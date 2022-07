Un livre scolaire unique pour les deux premi?res classes du premier cycle fondamental pour l’ann?e scolaire 2022-2023

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le MENFP a eu des ?changes avec des acteurs de la chaine ?ducative, notamment des ?diteurs, autour de ce projet. Un cahier des charges autour du livre unique a ?t? ?labor? et un appel d’offres a d?j? ?t? publi? dans Le Nouvelliste le 30 juin dernier. M. Manigat a r?v?l? que de nombreux ?diteurs ont manifest? leur int?r?t pour le projet. <>, a-t-il soutenu.

La r?ouverture des classes est pr?vue le 5 septembre 2022. Comme annonc? depuis janvier 2022, pour la nouvelle ann?e acad?mique, le minist?re introduit dans le syst?me ?ducatif un livre scolaire unique pour les classes de 1re et 2e ann?e fondamentales. Ce mardi, le ministre de l’?ducation nationale Nesmy Manigat a expliqu? les contours de ce chantier au journal. Selon le titulaire du MENFP, ce livre unique sera un document ou un ensemble de documents, en cr?ole, traitant les 5 mati?res de base du curriculum : cr?ole, fran?ais (communication orale), math?matiques, sciences sociales et sciences exp?rimentales. Il a expliqu? que la d?cision d’introduire un livre unique dans le syst?me ?ducatif poursuit un triple objectif. <>, a expliqu? le ministre.

