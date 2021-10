Un lundi d’octobre en Haiti, chronique d’une descente aux enfers

Aux premieres heures de la matinee, des bandits ont alterne fouilles systematiques de vehicules, de passants et concert a l’arme automatique, a Martissant,a l’entree Sud de Port-au-Prince, lundi 11 octobre 2021. Le chef de gang de Village-de-Dieu, <>, a mis a execution sa menace. <>, avait-il annonce tel un roi, la veille, via un message vocal, en reaction aux <>.

Ni la police ni les besoins des ecoliers, des ouvriers, des commercants, des camionneurs, des socio-professionnels… et autres usagers de cette route qui relie la capitale a quatre departements du grand Sud n’ont dissuade ce caid a mettre a execution ses menaces. <>, a appris Le Nouvelliste. Pour le moment, il n’y a pas plus de details, a confie une source assez inquiete.

Plus a l’est de Port-au-Prince, une zone de villegiature, Montagne-Noire, est entree en ebullition la veille, pendant la matinee et le reste de la journee de lundi, en signe de protestation a un enlevement. <>, a confie cette source. <>, a indique une source interrogee par le journal.

La circulation, en certains points sur la route de Kenskoff, etait <>, a decrit un usager de cette route. << Les vehicules etaient pare-chocs contre pare-chocs, a-t-il decrit entre colere et lassitude. Ce lundi aussi, a Delmas 28, des fideles de l'eglise methodiste libre (Parc chretien), ont foule le macadam pour exiger la liberation du pasteur Devariste Eliodor, enleve samedi. Le pasteur Jean Mary Ferer Michel, enleve dimanche dernier dans la cour de l'eglise Jesus Center, a Delmas 29, etait toujours entre les mains de ses ravisseurs ce lundi. Sans detour, le pasteur Lemaitre Zephyr soutient que la communaute protestante est <> qui font du reperage . Ils attaquent les eglises suivant leur taille, a-t-il poursuivi, appelant ceux qui sont en situation d’autorite a agir pour assurer la securite de la population.

En milieu d’apres-midi, a Pernier, un violent accrochage entre des bandits du gang des 400 Mawozo et la police a fait quatre morts. <>, a indique cette source policiere generalement bien informee. <>, a rapporte cette source, lundi apres-midi, quelque 72 heures apres une razzia a Rezencourt, quartier de Bongar, 2e section communale de Kenscoff. Quatre personnes ont ete abattues, dont Augustin Sanon, chez lui, a confie dans la presse le Casec Edner Nazaire.

La resurgence d’un vieux conflit entre deux familles qui avait fait un mort il y a plusieurs annees est a l’origine du drame. Un membre de cette famille qui a voulu prendre sa revanche est alle chercher l’appui d’hommes armes a Possi, Kay Dossous, Nan Ramier… Ils ont attaque jeudi. Lors de cette attaque, deux des trois assaillants ont ete tues. Ils sont revenus vendredi. Ils etaient plus d’une soixantaine dont quatorze avaient des armes automatiques, a confie dans la presse le Casec Edner Nazaire.

Outre les personnes tuees, on compte deux blesses et plus d’une dizaine de maisons incendiees, a-t-il ajoute, soulignant que la police et la justice n’ont rien pu faire. Ils n’ont pas les moyens d’arriver a Rezencourt, a explique le Casec. <>, a-t-il souligne en interview a radio Ibo.