Un million d’abonnes sur Instagram, un autre record pour Ticket

Cet exploit est d’autant plus remarquable que Ticket ne publie pas de jolies photos de paysages idylliques, pas de photos d’adorables chatons ni d’autres animaux exotiques, pas d’images de nourritures appetissantes, pas de blagues, pas de gags video, pas de zen, pas de <>, ni de contenus sexuels.

Ticket, depuis presque 20 ans, est une fenetre ouverte sur la creativite haitienne, tous domaines confondus. Il recense les tendances, accompagne les succes, soutient les efforts, encourage ceux qui se lancent.

Dans l’offre de Ticket, il n’y a aucun attrape-clic. Simplement des lecteurs fideles et curieux, dont certains accordent leur confiance au magazine depuis son premier numero. Et tous, ils lisent les articles ou les breves. Le lecteur de Ticket, qui est souvent une lectrice, lit dans un pays qui lit peu.

Ticket, dans la lignee de son media-mere, Le Nouvelliste, est une publication autour d’une equipe de professionnels- journaliste, photographe, videaste et autre- qui traite l’actualite culturelle, sportive ou people avec serieux, dans les regles de la profession.

Rien de ce qui interesse le public n’echappe aux limiers de Ticket. Ticket detecte les modes, accompagne les artistes sur les chemins de la gloire, en prison et au cimetiere. Ticket est la dans les lancements, est present le jour des deboires, decompte les applaudissements et celebre les consecrations. L’actualite est la matiere premiere du magazine, celle des Haitiens et Haitiennes en Haiti et a travers le monde d’abord, mais aussi, periodiquement, l’actualite de stars mondiales.

Depuis son lancement, Ticket est curieux de tout et cela ne changera pas demain.

La force de Ticket depuis dix-neuf ans est d’offrir, aujourd’hui gratuitement, des informations verifiees, des reportages fideles et des critiques honnetes. Dans des secteurs d’activite ou les passions sont a fleur de peau, ce n’est pas facile tous les jours. Pour y arriver, Ticket respecte le souffle, la salive, la sueur et les larmes de chaque createur et du public.

Ticket, avec ses Unes, ses articles, ses classements, ses anniversaires, ses emissions televisees, ses live, ses photos chocs, a reussi la transition du papier a l’ecran en faisant cohabiter l’ancien monde de la presse ecrite avec le nouvel univers de la presse numerique.

Toute l’aventure Ticket s’est deroulee avec des equipes de redacteurs en chef, de secretaires de redaction et de journalistes qui se sont abstenus de salir la reputation des artistes ou d’alimenter les polemiques inutiles. Ticket capte l’attention et le respect des lecteurs depuis son lancement sans renier sa philosophie du premier jour.

Si Ticket aujourd’hui est numero un sur Instagram, sur d’autres reseaux sociaux, Twitter et Facebook, le magazine caracole dans le peloton de tete des organes de presse les plus suivis par le public.

Rien de la reussite de Ticket n’aurait ete possible sans Le Nouvelliste qui lui a donne naissance et moyens, sans chaque membre de ses equipes et sans chacun de ses lecteurs d’un jour ou de toujours.

MERCI.