Un mois de célébrations de la vie de Mikaben

Un mois de célébrations de la vie de Michael Benjamin Mikaben.

La famille Benjamin, dans une note publiée sur les pages réseaux sociaux de Mikaben, invite tout le monde à commémorer l’héritage du chanteur décédé l’année dernière en France après un malaise sur scène. Un mois de célébration en l’honneur du défunt pour rendre hommage à sa vie, a précisé la note. Durant cette période, la famille de l’artiste invite les fans et admirateurs à partager les souvenirs, les photos et vidéos de cet être exceptionnel sur les plateformes de médias sociaux en utilisant le hashtag #RememberingMikaben et #Mikabenlegacy.

“À l’approche du premier anniversaire de son décès, nous vous invitons tous à nous joindre à nous pour commémorer l’héritage de l’incomparable Mikaben. Ce mois de célébration vise à rendre hommage à la vie d’un artiste haïtien exceptionnel dont le départ prématuré a laissé un vide dans le cœur de nombreux admirateurs”, peut-on lire dans cette note.

La famille de Mikaben a aussi rappelé la qualité du chanteur et sa polyvalence dans l’industrie musicale haïtienne. “Connu pour sa polyvalence et son immense talent, il a transcendé les frontières de la musique et du divertissement. Il a touché la vie de nombreuses personnes avec ses mélodies envoûtantes, ses textes empreints de poésie, sa présence charismatique et son engagement inébranlable envers son art et son pays.”

Pour son empreinte qu’il a laissé dans la musique haïtienne, sa famille encourage ses amis, ses fans et ses admirateurs à partager les souvenirs, les photos et vidéos de cet être exceptionnel sur les plateformes de médias sociaux en utilisant le hashtag #RememberingMikaben et #Mikabenlegacy. “En tant que communauté, prenons le temps de revivre ensemble, les moments de joie, d’inspiration et d’union que Mikaben nous a permis de traverser”, a indiqué la note.

Ce mois de commémoration prendra fin le 15 octobre prochain qui ramènera le premier anniversaire du décès de l’artiste. Un concert et d’autres événements spéciaux seront bientôt annoncés, a précisé la note.

Mikaben est décédé subitement le samedi 15 octobre 2022, en France, dans la ville de Paris, à l’Accor Arena, à la suite d’un malaise en plein concert du groupe CARIMI après avoir gratifié une belle performance à des milliers de fans venus de partout.

