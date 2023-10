​

​

Un mois de détention préventive pour l’agent de l’immigration accusé de viol à l’aéroport de «Las Américas»

Le juge José Agustín Santos, du Bureau judiciaire des services d’attention permanente de Santo Domingo Este, a décidé d’imposer un mois de détention préventive à Carlos Renzo Jiménez Rosario, agent de l’immigration affecté à l’aéroport international de Las Américas, accusé d’avoir violé Stephy Graph Cadichon, une Haïtienne.

Cette décision fait suite à la confirmation de l’information par Oscar de Leòn, l’avocat de l’agent de l’immigration. Il a expliqué que le juge a pris cette mesure en raison de la pression médiatique qui a entouré l’affaire, largement relayée dans les journaux haïtiens et étrangers. Il a également précisé que l’accusé a été envoyé à la prison de Najayo.

D’autre part, l’avocat de Stephy Graph Cadichon, Alberto Pérez Bool, a fait savoir que la décision du juge vise à accorder du temps au ministère public pour présenter une accusation formelle et à éviter tout risque de fuite de l’accusé.

Le récit de l’ambassade d’Haïti en République dominicaine relate les événements : “Dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 septembre 2023, à une heure du matin, Stephy Graph Cadichon, accompagnée de son fils âgé de 4 ans, se trouvait à l’aéroport Las Américas de Santo Domingo en vue de se rendre au Nicaragua. Alors qu’elle était à l’aéroport et qu’elle avait obtenu son billet d’embarquement, lorsqu’elle est passée devant l’agent de l’immigration, on lui a dit que le visa de son fils était faux. Elle a été placée en détention dans une cellule de l’aéroport pour enquête. Quelques heures plus tard, l’agent de l’immigration Carlos Renzo est entré de force dans la cellule et l’a agressée sexuellement.”

De plus, le Chargé d’Affaires d’Haïti en République Dominicaine, Luc Garvey JEAN PIERRE, a donné des instructions formelles au responsable de la Section des Migrants, Me Jean Claude François, pour le suivi de l’affaire. Au même moment, le responsable des Migrants a contacté un avocat de renom, d’origine haïtienne, pour accompagner juridiquement la victime.

L’audience a été suivie de près par plusieurs membres de l’ambassade d’Haïti en République dominicaine. Une première audience a eu lieu le mardi 26 septembre 2023 à 17 heures, suivie d’une autre le vendredi à 18 heures, mais cette dernière a été reportée à la demande des avocats du prévenu pour hier, lundi 2 octobre.

