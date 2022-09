Un mort, des bless?s par balles et tentative d’incendie du tribunal de paix des Cayes

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Plusieurs mouvements de protestation pr?vus ce vendredi 23 septembre 2022 ont ?t? tu?s dans l’oeuf. Plus d’un millier de membres de la population se sont mass?s dans des quartiers populaires pour une ?ni?me journ?e de protestation. Maillot blanc, pancartes en main, banderole sur laquelle on pouvait lire ” OKAY LEVE KANPE “, les protestataires s’?taient montr?s plut?t pacifiques. Mais les agents de l’Unit? d?partementale pour le maintien d’ordre (UDMO) ont vite ouvert le feu et dispers? la foule.

Ces agissements ont fait un mort, (un jeune homme dans la vingtaine) et plus d’une dizaine de bless?s. Les protestataires ont accus? les agents de l’UDMO comme responsables de ce meurtre. Des journalistes ont aussi rapport? que les forces de l’ordre ont ?t? tr?s hostiles et ont m?me agress? l’un d’entre eux.

Trois des manifestants en col?re ont ripost? par des tirs d’armes ? feu face aux agents de la PNH, ont confirm? des personnes interrog?es sur place. Selon le directeur d?partemental Sud de la police nationale, Daniel Comp?re, il y avait des personnes arm?es de M-4, un fusil 12 et de mm. Ils ont ?chang? des tirs avec les forces de l’ordre, a-t-il dit. Ce qu’ont d?menti les manifestants. <>, a dit un autre protestataire en col?re.

Un peu plus tard, vers deux heures de l’apr?s-midi, des individus non identifi?s ont effectu? une tentative d’incendie au tribunal de paix des Cayes. Des membres de la population ont rapidement ma?tris? le feu dans l’enceinte du tribunal.