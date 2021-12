Un nouveau local pour le COH

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Comit? olympique ha?tien (COH) a proc?d?, le vendredi 10 d?cembre, ? l’inauguration de son nouveau local situ? ? l’impasse Garnier (Bourdon) en pr?sence de plusieurs personnalit?s du monde sportif et politique, dont le Premier ministre Ariel Henry, l’ambassadeur de Ta?wan en Ha?ti, certains membres du secteur des affaires en Ha?ti dont M. Olivier Barreau de la Banque de l’union ha?tienne et Alternative Insurance Company (AIC) qui sont jusqu’? pr?sent les sponsors officiels du COH et les pr?sidents et secr?taires g?n?raux de f?d?rations et associations de disciplines sportives pratiqu?es en Ha?ti et affili?es au COH.

Madame Elsie Joseph, secr?taire ex?cutive au COH, a parl? de la r?partition des bureaux entre autres que l’on retrouve au rez-de-chauss?e :

– La salle de r?ception ;

– un mus?e ;

– le bureau du pr?sident ;

– le bureau du secr?taire g?n?ral ;

– le bureau du secr?taire ex?cutif ;

– la comptabilit? ;

– la tr?sorerie ;

– la salle de r?union du comit? ex?cutif ;

– la caf?t?ria.

? l’?tage :

– La salle des f?d?rations et associations ;

– la salle de r?union ? l’occasion des assembl?es g?n?rales ;

– la terrasse.

Le pr?sident du COH, le Dr Hans Larsen, a d?clar? que le nouveau local de cette entit? rentre dans le cadre des promesses faites aux f?d?rations et associations lors de notre campagne ?lectorale. <>, garantit le num?ro un du COH pour finir.

? signaler que le samedi 18 d?cembre 2021 se tiendra dans le nouveau local la deuxi?me Assembl?e g?n?rale du COH pour l’ann?e 2021.

Emmanuel Bellevue

[email protected]