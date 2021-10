Un nouveau mois commence

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Cette fin de semaine, octobre se meurt et novembre arrive. L’annee fiscale a mal commence. L’annee scolaire begaie deja.

A deux mois de la fin de 2021, nul ne peut prevoir comment une annee catastrophique va s’y prendre pour donner naissance a des jours meilleurs.

Haiti a deux mois pour le savoir.

Deux mois pour que le gouvernement du premier ministre Ariel Henry se donne un vrai cap, une coherence et des moyens. Ou decide de s’effacer.

Deux mois pour que le probleme de la securite soit adresse autrement. Ou empire.

Il nous reste deux mois et une liste interminable de secteurs en panne.

Ce vendredi, on a appris que le secteur prive a renonce a sa rencontre avec le premier ministre. Les distributeurs de produits petroliers ont redit que les stations-services ne sont toujours pas approvisionnees en depit des declarations des autorites.

La veille, le Dr Ariel Henry s’est adresse a la nation dans un message. Il a parle. A promis. A declare. Pas plus.

Les lignes ne bougent pas.

Ce vendredi, le patron de la primature se pavane sur les reseaux sociaux pour montrer qu’il a recu en ses bureaux le charge d’affaires americain de retour au pays. Depuis que le Core group l’a designe comme premier ministre, le chef du gouvernement publie une de ses photos avec un etranger a chaque fois qu’il est necessaire de rassurer sur la realite de ses pouvoirs, de son pouvoir, de son poste.

Si le president dominicain Luis Abinader annonce avoir renonce a se rendre a la COP26, grande conference sur le climat et l’avenir de la planete, pour suivre la situation en Haiti, le chef de l’executif monocephale d’Haiti n’a pas devoile ses intentions pour cette rencontre internationale.

Le commissaire du gouvernement qui avait somme les reseaux sociaux Facebook, YouTube, Instagram et Twitter de bloquer et de supprimer sur leur site la presence de certains caids recherches par ses services, a perdu son poste le lendemain de sa note. On ne sait pas si sa demande est a la base de sa chute. On ignore egalement combien a pese la nouvelle d’un nouveau cambriolage au parquet dans ce qui arrive au CG.

Le sortant, Frantz Louis Juste est on ne sait plus le combientieme commissaire du gouvernement de la principale juridiction du pays qui s’illustre dans la meconnaissance du droit, des procedures ou des principes. Ces dernieres annees, avant les contrevenants, les responsables de la poursuite comme nos ministres de la Justice et de la securite publique sont des points faibles du systeme judiciaire haitien.

Le nouveau commissaire du gouvernement est un ancien commissaire du gouvernement au meme poste.

Le monde decouvre ces derniers jours le dernier ouvrage de Louis Philippe Dalembert et les Haitiens tentent d’aller organiser des bals en Republique dominicaine. Les Haitiens vivent et creent encore.

Le long conge de la Toussaint et de la fete des morts reveillera-t-il les chants guede cette annee ?

Pas sur. Pas partout.

Nos traditions, hier et demain, il nous faut relancer la machine a esperer et nous remettre au travail. 2021 compte ses derniers mois, chaque heure est une occasion a ne pas gaspiller.