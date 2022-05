Un nouveau Prix pour Dr Paul Farmer

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Didi Bertrand Farmer, l’?pouse de Dr Paul Edward Farmer durant 26 longues ann?es (1996-2022), anthropologue m?dicale et sp?cialiste en sant? (communautaire et globale) tout comme son mari, vient de recevoir, ? Gen?ve et par devant l’Assembl?e de l’Organisation Mondiale de la Sant?, le Prix d’Excellence de l’OMS 2022 au nom du Dr Paul Farmer. Elle y a fait un vibrant discours sur les travaux et la vision de son feu ?poux.

Dr Paul Farmer a contribu? ? r?volutionner la m?decine, a ?t? un pionnier de la m?decine sociale et de la sant? globale, un philanthrope qui a donn? aux pauvres et aux autres jusqu’? la derni?re goutte d’amour de son coeur et de son ?me, un humaniste qui a lutt? jusqu’? introduire la notion d’?galit? et de sant? pour tous dans le domaine des soins m?dicaux. De h?ros ? l?gende, Paul Farmer est devenu un mythe auquel les prochaines g?n?rations poseront d’interminables question, pour s’assurer qu’il a vraiment exist?. Et pour ?tre franc, apr?s son d?part vers l’horizon ?ternel et infini, beaucoup d’entre nous qui l’ont si intimement c?toy?, se demandent s’il a vraiment exist?, et pour nous r?pondre ou nous faire une raison, on dit juste qu’il n’?tait pas un ?tre humain, un simple mortel, mais plut?t un esprit tomb? du ciel, un ange que l’Auteur de la cr?ation a donn? en cadeau aux pauvres du monde entier.

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, chercheur ?thiopien en sant? publique, ami personnel de Dr Paul Farmer et directeur g?n?ral de l’Organisation Mondiale de la Sant? depuis 2017, a su trouver les mots justes pour faire ?cho au champion de l’?quit?, de la justice sociale et des pauvres que fut le m?decin-, philanthrope Dr Paul Edward Farmer.

Il’y a pas de l?gende ? moiti?, et l’OMS vient de le prouver en honorant ? titre posthume le Dr Paul Farmer pour les services rendus ? l’humanit? dans le domaine de la sant? publique.

Je suis persuad? que chaque jour je trouverai une raison, un pr?texte pour aimer davantage Dr Paul Farmer et pour parler aux autres de ses travaux et du prototype humain unique qu’il fut. Cette reconnaissance vient renforcer sa l?gende et doit ?tre consid?r?e par ses partenaires et coll?gues de l’organisation ? but non-lucratif Partners In Health (PIH) dans les plus de Quinze (15) pays qu’elle dessert comme un phare pour ?clairer le chemin ? parcourir en qu?te du bien-?tre et de la sant? pour tous, comme l’a toujours voulu Dr Paul Farmer.

Profite donc de ton repos, papa Polo, mais ne perds pas de vue ce que nous faisons de votre immense h?ritage et de votre grande vision d’un monde plus juste et ?quitable.

Nerval Dorvil,

H?pital Universitaire de Mirebalais,

Le 22 mai 2022.