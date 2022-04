Un nouveau recteur a l’Universite publique du Nord au Cap-Haitien

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Un nouveau recteur a ete installe, mercredi 20 avril 2022, a l’Universite publique du Nord au Cap-Haitien (UPNCH). Il s’agit du Dr Joram Vixamar, un ancien etudiant de la premiere promotion de l’UPNCH (2007-2011). Le nouveau recteur, le Dr Joram Vixamar, dans son discours de circonstance, a opte pour la stabilite et le bon fonctionnement de l’UPNCH a travers un plan d’action qu’il a presente a l’assemblee, apres avoir rappele son parcours a l’UPNCH.

Le nouveau recteur a realise une these de doctorat en droit, specialite droit public a l’ecole doctorale droit et science politique de l’Universite Rennes 2 et de Rennes 1 en France, these qu’il a soutenue le 21 juin 2019. Il est membre du Laboratoire interdisciplinaire de recherches en innovations societales (LiRIS) de l’Universite Rennes 2. Il est titulaire d’un master 2 en management public de l’universite Rennes 2.

En termes d’experiences professionnelles, le Dr Vixamar travaille comme enseignant a l’UPNCH depuis 2015. Il est actuellement directeur du master economie et gestion des collectivites territoriales de ladite universite (de juin 2021 a nos jours), poste qu’il avait deja occupe de 2016 a 2018, et est aussi president du Conseil scientifique de cette universite. Il fut doyen de la Faculte des sciences juridiques, politiques et diplomatiques de l’Universite publique du bas Artibonite a Saint-Marc (UPBAS). Il a travaille en tant que cadre en appui a l’enseignement superieur affecte au bureau central du MENFP pendant plus d’une annee. Il fut elaborateur du programme de Master Economie et Gestion des Collectivites territoriales de l’UPNCH (2015-2016), premier programme de Master du reseau des Universites publiques departementales, couramment appelees Universites publiques en region (UPR). Il a egalement travaille dans d’autres universites du pays et dans d’autres secteurs d’activite.

Le professeur Bell Angelot, ancien directeur delegue departemental du Nord et ancien directeur general du ministere de l’Interieur et des Collectivites territoriales (MICT) qui participait a cet evenement, en a profite, lors de sa prise de parole, pour feliciter le nouveau recteur, le Dr Joram Vixamar, pour son parcours remarquable, d’ancien etudiant (2007-2011) au recteur de cette meme universite (20 avril 2022).

