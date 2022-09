Un nouveau saut vers l’inconnu

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ha?ti est en train de r?colter ce que le gouvernement et ses alli?s dans la communaut? internationale ?taient en train de planter depuis des mois. Pour ne pas aller trop loin, on dirait depuis l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se en juillet 2021.

Apr?s cet ?v?nement macabre, la communaut? internationale avait impos? sa solution ? la crise ha?tienne en imposant Ariel Henry comme premier ministre au pays. En 14 mois, le pouvoir en place ne s’est jamais montr? capable de soulager les mis?res de la population ha?tienne. Les conditions de vie d?j? pr?caires se sont davantage d?t?rior?es. La crise de carburant n’est que la pointe de l’iceberg.

Les manifestations qui s’intensifient cette semaine ? travers le pays sont l’expression d’une insatisfaction totale par rapport ? l’action gouvernementale. Le Premier ministre Ariel Henry et son cabinet disposent d’un pouvoir absolu vu le dysfonctionnement des institutions de contr?le. Ils n’ont de compte ? rendre ? personne. Ariel Henry, d?s sa prise de fonction, avait trouv? les bonnes strat?gies pour mettre hors d’?tat de nuire les Jovenelistes jug?s encombrants, pour apprivoiser les opposants farouches ? l’ancien chef de l’Etat et pour placer ses pions dans toutes les sph?res importantes de l’Etat. Il avait m?me trouv? la formule pour augmenter il y a quelques mois les prix du carburant ? la pompe sans attirer la foudre populaire.

Malgr? tout, le gouvernement n’a jamais pu ?tre ? la hauteur des attentes de la population. Le co?t de la vie explose, les entr?es et sorties de la capitale sont contr?l?es par des gangs. Le gouvernement promet d’organiser des ?lections en vue de doter le pays d’autorit?s l?gitimes, mais il ne peut m?me pas garantir la r?ouverture des classes. Des tribunaux sont pris en otage ou profan?s par des bandits qui mettent au d?fi un syst?me judiciaire r?duit ? sa plus simple expression. A Port-au-Prince comme dans ses p?riph?ries, nos routes sont dans un ?tat de d?labrement avanc? quand elles ne sont pas obstru?es par des d?chets. Parall?lement, l’ins?curit? alimentaire gagne du terrain alors que le pouvoir d’achat de la population diminue.

C’est dans ce contexte que le gouvernement annonce un important ajustement des prix des produits p?troliers ? la pompe. Contre vents et mar?es, le gouvernement veut imposer cette mesure. En r?action, des manifestations parfois violentes s’intensifient ? travers le pays. Une nouvelle fois, comme il est devenu courant ces derni?res ann?es, le pays vogue vers l’inconnu. Ce gouvernement, qui en plus d’un an, n’a pu r?soudre aucun de nos probl?me trouvera-t-il les m?thodes pour ramener le calme et imposer sa mesure ? La communaut? internationale, alli?e fid?le du Premier ministre Ariel Henry, volera-t-elle une nouvelle fois ? son secours ?