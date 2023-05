Un parc technologique agricole inauguré par l’USAID à l’université Américaine des Caraïbes aux Cayes

​

L’USAID a procédé à l’inauguration du parc technologique agricole de l’Université Américaine des Caraïbes aux Cayes.

L’agence américaine pour le développement international (USAID) a procédé à l’inauguration du parc technologique agricole de l’Université Américaine des Caraïbes aux Cayes. Cet espace va permettre à l’université d’intensifier son rôle déjà actif dans le domaine de l’éducation et de la recherche dans la formation agricole dans le cadre de son travail au sein du Centre d’Excellence pour l’Atténuation, l’Adaptation et la Résilience aux Changements Climatiques en Haïti (CEMARCH), selon un communiqué de l’ambassade américaine.

Lors de cette cérémonie d’inauguration, le représentant de l’USAID, Réginald Toussaint, a fait savoir que cette activité rentre dans le cadre de l’engagement de l’USAID. “Cette activité représente tout ce qui est nouveau et engageant à propos de l’USAID, car elle implique des travaux de recherche, d’enseignement et de vulgarisation développés par des professeurs et des partenaires haïtiens, pour le renforcement des capacités dans les universités”, a-t-il déclaré.

Ce projet financé par l’USAID via l’initiative Feed the Future, a pour objectif de renforcer les capacités institutionnelles et humaines afin qu’Haïti soit en mesure d’identifier et de rechercher des solutions à ses problèmes agricoles en partenariat avec des universités américaines. “Le développement de services générateurs de revenus et la création de parcs technologiques agricoles pour intensifier durablement les systèmes de production des petits exploitants sont une caractéristique du portefeuille du Laboratoire d’Innovation pour l’Intensification Durable (SIIL)”, a déclaré Vara Prasad, directrice du SIIL à la Kansas State University.

Le parc technologique agricole est situé sur le campus de l’université. Il s’étend sur 6 acres, dispose d’eau, d’électricité et d’une clôture sécurisée. Il sera développé davantage avec des logements améliorés pour animaux, de nouvelles zones de production agricole et un étang à poissons renouvelé, a précisé la note de l’ambassade.

