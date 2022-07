Un pas de plus vers l’int?gration de l’?ducation sociale et financi?re dans les curricula d’enseignement ha?tien

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ce plan ?labor? par la BRH avec l’appui des cadres des minist?res de l’?conomie et des Finances et de l’?ducation nationale et de la Formation professionnelle est un instrument essentiel dans l’ex?cution de la Strat?gie nationale d’inclusion financi?re (SNIF) et dans le cadre de l’op?rationnalisation du partenariat tripartite entre AFLATOUN international et les entit?s ha?tiennes susmentionn?es.

L’objectif est de d?finir des orientations nouvelles, de l’int?gration des contenus p?dagogiques sur l’?conomie et la finance dans le curriculum scolaire en vue d’une ?ducation plus compl?te afin de fournir aux apprenants ha?tiens des outils leur permettant d’affronter les nombreux d?fis de l’?poque et de s’engager dans la prosp?rit? du pays en tant que citoyens responsables.

Ce deuxi?me atelier renforce un peu plus l’engagement de l’?tat dans la concr?tisation d’une vision ? moyen terme d’inclure la population dans les activit?s ?conomiques du pays. Car, l’inclusion financi?re, explique-t-on, jette un pont entre les opportunit?s ?conomiques et les r?sultats qui sont attendus.

Cette initiative, si l’on en croit le gouverneur de la BRH, Jean Baden Dubois, ne se tient pas de mani?re isol?e. Elle d?coule, souligne-t-il, du cadre d’actions de la mise en oeuvre de l’axe prioritaire num?ro deux du Plan national ?coles et universit?s. Un plan d’action, poursuit-il, a ?t? mis en branle dans l’optique d’int?gration des concepts d’?ducation sociale et financi?re dans l’enseignement fondamental.

Les ?changes ont ?t? enrichissants et les participants ont tous manifest? leur volont? de faire de ce r?ve une r?alit?. Mais tout comme le gouverneur, ils croient que la t?che est gigantesque tant par sa complexit? que par ses implications. <>, soutient M. Dubois lors de la c?r?monie de cl?ture tenue ce jeudi.

Mais, insiste-t-il, le chemin est encore long. Il nous reste encore des kilom?tres ? parcourir. ? cet effet, le gouverneur invite chaque acteur ? s’armer de courage ? faire preuve d’intelligence et ? garder le focus sur le plus important qui est l’int?gration des concepts d’?ducation sociale et financi?re dans l’enseignement fondamental ha?tien.