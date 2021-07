Récession. Finance publique au rouge. Niveau record de financement monétaire sur fond de craintes de poussées inflationnistes et de dépréciation plus importante de la gourde. Pour Haïti dont la situation s’est aggravée après l’assassinat du président Jovenel Moïse, il faut un plan d’urgence économique et un support externe rapide, soutient des économistes, soulignant qu’Haïti doit gérer autrement ses finances.

Entre avril et juin 2021, avant l’assassinat du président Jov…