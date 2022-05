Un pr?che bien m?diocre

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<>. En ce jour de la f?te du Drapeau et au moment o? un Etat (je ne parle ni d’une religion ni d’une communaut?) prot?g? par la mauvaise conscience et les int?r?ts g?o-strat?giques de l’Occident assassine des journalistes et martyrise un peuple, me reviennent les vers de Mahmoud Darwich.

Mme Sylvie Tabesse, en Colomb (mais lui avait au moins le sens de l’aventure et son salaire n’?tait pas totalement assur?), parle de nous, Ha?tiens. Elle nous nomme, nous lit, nous ?value, nous sermonne. <> Quel savoir que celui de la richesse et du pouvoir !

Je me souviens de ce jeune Fran?ais qui avait fr?quent? le temps de quelques soirs l’Atelier du Jeudi. Il nous avait expliqu? que les esclaves de Saint-Domingue auraient d? attendre, discuter avec les colons, user de p?dagogie avec les ma?tres pour les amener ? changer, comprendre. Ses propos avaient provoqu? la honte de ses compatriotes qui l’avaient introduit dans le groupe. Oui, pourquoi les captifs n’ont-ils pas discut? avec ceux dont l’un des loisirs consistait <> avec une m?che ?

Ils sont rares ? ?tre aussi b?tes et aussi francs dans leur b?tise. Mme Tabesse ne l’est certainement pas. On l’magine mal, dans la France occup?e, plaider pour une conversation entre r?sistants et collabos. On l’imagine mal parler des <> ou des <> en les qualifiant par une g?n?ralisation r?ductrice, raciste, ind?cente dans sa condescendance : <>.

Voil? donc ce que nous sommes pour Mme Tabesse, <>. Je me suis d’abord f?ch? du peu de r?action ? ses propos. Cela aurait d? provoquer un scandale. Puis j’ai compris que j’?tais dans l’erreur. Il y a longtemps, et c’est de plus en plus ?vident que les peuples des soci?t?s domin?es n’accordent plus de valeur aux fac?ties occidentales sur la d?mocratie, l’Etat de droit… Il y a longtemps que, comme l’?crivait Jean-Paul Sartre dans sa c?l?bre pr?face ? l’anthologie de la po?sie n?gre et malgache de L?opold C?dar Senghor : <>. Finie l’?poque du <>, du <>. Il y a eu le deux poids deux mesures dans une hi?rarche mondiale des races et des soci?t?s, l’Irak d?truit au pr?texte d’armes de destruction massive qui n’existaient pas, et l’Occident pr?tendrait parler, d?noncer au nom de la v?rit?. Il y a eu l’appui aux dictateurs africains, aux dictatures en Am?rique latine, et l’Occident voudrait parler au nom de la vertu. Il y a cette d?mence au quotidien dans des soci?t?s riches dans lesquelles les richesses sont mal partag?es, foires aux psychopates, sociopathes qui tirent sur les foules, d?coupent en <> leurs parents ou leurs enfants, leurs femmes souvent, o? des voisins de palier ou des membres d’une fratrie se perdent dans d’interminables proc?s. Il y a l’horreur sociale et le mal vivre dont ces tristes faits divers sont l’expression, et l’Occident voudrait nous parler au nom de la raison. J’ai compris que les peuples domin?s, ici comme ailleurs, ont compris que subir n’implique pas d’?couter.

Oui, Mme Tabesse, cette bande de n?gres qui <> a appris ? se lire et ? vous lire. Nous n’avons pas besoin de vous pour savoir que se livre ici un combat, h?las, sans merci entre des forces progressistes essayant de se constituer en <> pour transformer la soci?t? dans le sens de la justice sociale et d’une d?mocratie r?elle et des forces profond?ment r?actionnaires qui utilisent le banditisme comme arme politique, pratiquent un capitalisme de la rapine et b?n?ficient du support de <> auquel suffit une parodie de d?mocratie. L’international qui peut se permettre de parler de d?mocratie formelle seulement quand ?a lui convient. Qui nous avait demand? notre avis quand une ambassade, sans doute en consultation avec d’autres, avait nomm? Ariel Henry ?

Quoi qu’il advienne, l’accord de Montana est un acte d?mocratique de haute port?e. C’est sans doute cela qui le rend insupportable, c’est ce qui fait qu’on le juge na?f, irr?aliste. C’est ce qui fait aussi que, pour nous, Ha?tiens, il convient de le d?fendre. Quoi que vous pensiez, Mme Tabesse, nous nous parlons et les choses vont dans le sens de la constitution de ce bloc n?cessaire pour que les choses changent ici dans le sens des int?r?ts de la majorit? et de la nation.

Darwich termine son po?me avec cette phrase : <>. Je ne me permettrai pas un tel conseil. Et l’?tranger n’est pas un probl?me quand il n’est pas un conqu?rant ou un salari? donneur de le?ons. Je ne voudrais pas vous donner le b?n?fice de l’amalgame.

Mais lisez, Mme, renseignez-vous sur l’Histoire, sur ce qui a produit les choses sur lesquelles vous opinez de mani?re aussi plate. Oui, c’est plat, primaire. <> ! Une soci?t? aux probl?mes complexes dans lesquels l’Occident est un acteur. Et voil? votre conclusion. Quel haut niveau d’analyse ! Quelle preuve d’intelligence de la situation ha?tienne ! Edouard Glissant parlait de la fatigue (?thico-intellectuelle) de l’Occident. En voil? une bien triste preuve.