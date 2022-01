Un premier bateau accoste le port du Sud, Pierre L?ger salue la fin de 25 ans de mis?re…

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’industriel Pierre L?ger, fier et heureux, a confi? au Nouvelliste l’accostage d’un premier navire au port du Sud, ? St-Louis du Sud. <>, a-t-il fait savoir au journal. Le bateau b?n?ficiera de toutes les infrastructures du port, a poursuivi Pierre L?ger, soulignant qu’il a fallu 25 ans de lutte et <> pour que ce projet arrive ? terme. <>, s’est-il r?joui.

On vit sur une ?le. Avoir acc?s ? la mer est d’une importance capitale. On se trouve en face du canal de Panama. On doit en profiter >>, a soutenu Pierre L?ger, soulignant qu’apr?s le port de La Havane, Cuba, le port du Sud est le plus profond avec un tirant d’eau de 18 ? 20 m?tres de profondeur. <>, a expliqu? l’industriel, qui dit fixer un nouveau cap.

<>, a indiqu? Pierre L?ger, qui dit attendre que le ministre de l’Economie et des Finances, Michel Patrick Boivert, qui avait exprim? l’ouverture de l’Etat ? des projets de construction de terminaux p?troliers dans d’autres r?gions du pays, passe de la parole aux actes. <>, a indiqu? Pierre L?ger.

<>, avait confi? le ministre de l’?conomie et des Finances, Michel Patrick Boivert, sur Magik9, le 8 d?cembre 2021. Pour Michel Patrick Boisvert, ces r?alisations vont compenser l’absence de stock strat?gique dans le pays. <>, avait expliqu? le ministre ? un moment o? le pays sortait d’une grave p?nurie, aggrav?e par l’action des gangs qui avaient pris le contr?le des routes conduisant au terminal p?trolier de Varreux o? 70 % des produits p?troliers consomm?s en Ha?ti sont stock?s.