Un programme de chantier-?cole pour renforcer la politique de logement de l’UCLBP

Plus loin, le directeur de l’UCLBP a indiqu? que cette technique a ?t? transform?e en strat?gie et est partag?e avec les partenaires techniques qui aident dans la construction. <>, croit-il.

Jacques Bien-Aim? a d’abord indiqu? que l’UCLBP est une instance d’orientation transversale, charg?e de planifier, de coordonner et d’?valuer toutes les activit?s de construction en cours et ? venir, n?cessaires ? la mise en oeuvre d’un plan national de reconstruction. Cela dit, a-t-il poursuivi, il existe au sein de cette institution une politique nationale du logement et de l’habitat.

Ha?ti a-t-elle une politique nationale de logement? Cette question survient apr?s chaque catastrophe naturelle qui provoque des d?g?ts dans le pays. Dans le contexte de la comm?moration du meurtrier s?isme de 2010, le journal s’est entretenu avec le directeur g?n?ral de l’Unit? de construction de logements et de b?timents publics (UCLBP) Jacques Bien Aim? et avec le directeur de logement de ladite institution, Jean Odmell David.

