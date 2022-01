Un programme tr?s charg? pour 2022

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<>, fait savoir le Dr Mervilus.

Pour ce qui est de la F?d?ration ha?tienne de sauvetage aquatique (FHSA), les nageurs et nageuses ont rafl? neuf m?dailles lors de la participation d’Ha?ti en Gr?ce, dont 6 d’or, 2 d’argent, et une de bronze, et ceci, sans un centime de la part des instances concern?es.

Ces deux f?d?rations ont fait flotter bien haut le drapeau ha?tien en terre ?trang?re en raflant au total 46 m?dailles. Il faut noter que la F?d?ration ha?tienne des sports aquatiques (FHSA) a six disciplines olympiques en son sein : la natation, le bas plongeon, le haut plongeon, la nage artistique, le water polo et la nage ? distance.

Pour le pr?sident de la FHSA, le COH n’assiste que la natation avec une maigre contribution qui a seulement support? deux athl?tes et un coach. Pour l’ann?e 2022, la F?d?ration ha?tienne des sports aquatiques (FHSA) a un programme surcharg?.

? part les quatre cliniques et cinq s?minaires de formation pour l’ann?e, elle aura une comp?tition r?gionale, une comp?tition nationale. Les nageurs et nageuses auront ? prendre part aux Jeux intercontinentaux via la CCCAN ; ils auront ? prendre part ?galement aux Jeux de la CARIFTA, aux comp?titions internationales en mai ? Kazan (Russie), et les comp?titions mondiales au Japon en d?cembre, pour ne citer que celles-l?.

<>, a d?clar? le Dr ?venel Mervilus qui est le pr?sident de ces deux f?d?rations avec en accord bien s?r avec son staff imm?diat qui est en train de travailler du bec et des ongles pour faire avancer et d?velopper les sports et le sauvetage aquatiques.

Ces derniers repr?sentent non seulement des sports et des loisirs, mais ?galement une n?cessit? pour nous qui vivons sur une presqu’?le o? moins de 2% de la population sait nager.