Un protocole d’accord entre le MARNDR et la FAMV

Le gouvernement ha?tien par le biais du ministre de l’Agriculture de l’agriculture, Bredy Charlot et l’Universit? d’Ha?ti (UEH) par le biais du doyen de la facult? d’Agronomie et de m?decine v?t?rinaire, Jocelyn Louissaint, ont parvenu ? un accord pour la r?alisation d’une ?tude sur les potentialit?s agricoles et de mise en place d’un r?f?rentiel de co?ts et revenus agricoles des principales cultures dans le d?partement du Sud. Si la premi?re phase de ce projet concerne uniquement le d?partement du Sud, il est aussi question de r?aliser d’autres ?tudes de ce type afin de faciliter le processus de planification des interventions du minist?re ? travers le pays.

Financ?e par le tr?sor public ? hauteur de cinq millions de gourdes, cette premi?re phase sera r?alis?e au cours des six prochains mois. Coordonn?e par l’Unit? d’Etude et de Programmation (UEP) du MARNDR, cette ?tude traduit la volont? du haut management du minist?re de l’Agriculture de mettre en place des donn?es cr?dibles devant servir ? la recapitalisation des m?nages du d?partement du Sud touch?s par le s?isme du 14 ao?t 2021 et faciliter le processus de planification et de programmation des interventions du minist?re en vue d’une meilleure allocation des ressources de l’Etat au niveau du secteur agricole.

L’UEP est l’organe responsable du syst?me de planification et de suivi-?valuation des programmes et projets de d?veloppement au sein du secteur agricole. Selon le ministre de l’Agriculture, Bredy Charlot, les autres Directions et Unit?s du Minist?re sont ?galement impliqu?es pour une bonne appropriation de l’?tude.

Le ministre croit que la collecte et la production de donn?es agricoles doivent ?tre un exercice permanent afin de mettre ? la disposition des utilisateurs des donn?es en continu. Le voeu des institutions utilisant les statistiques agricoles est que les donn?es soient collect?es et publi?e r?guli?rement en vue d’une meilleure planification des politiques publiques concernant toutes les branches d’activit?s du secteur agricole.