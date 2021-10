Un salon de l’emploi pour propulser les jeunes sur le marche du travail

Kerline Dorlean, etudiante en droit, desire decrocher un poste d’assistante juridique au sein d’une entreprise. Elle fait aussi des etudes en journalisme et veut travailler comme relationniste. Au salon de l’emploi, Kerline Dorlean a rencontre le staff de management et des ressources humaines de plusieurs entreprises et en a profite pour soumettre son curriculum vitae. <>, a-t-elle affirme, envisageant de decrocher un emploi avec optimisme apres ce salon. Les jeunes paraissaient tres enthousiastes a l’idee de rencontrer des entreprises qui creent des emplois en Haiti dans l’espoir d’en decrocher un.

Parmi les entreprises ayant participe a ce salon de l’emploi figure la banque centrale. Le gouverneur, Jean-Baden Dubois, et des hauts cadres de la Banque de la Republique d’Haiti (BRH) ont repondu present a cette activite pour permettre a la banque d’entrer en contact direct avec les jeunes. <>, a declare Jean Baden Dubois, soulignant qu’il faut mettre l’accent sur la creation d’emplois pour pouvoir mettre le pays sur la voie de la croissance et du developpement.

Invitee a ce salon, la Sogebank n’a pas rate l’occasion d’y participer avec une equipe des ressources humaines et de l’emploi, qui acceptent d’avoir des entretiens avec les jeunes afin de detecter ceux qui ont des potentiel. << Nous sommes la aujourd'hui justement pour voir ce qu'il y a, en termes de potentiels, chez les jeunes. Nous voulons decouvrir ceux qui ont la qualification et les competences necessaires pour integrer le Groupe Sogebank. Ils etaient nombreux les jeunes qui faisaient la queue pour s'entretenir avec les membres de l'equipe de la Sogebank, une des sept filiales du Groupe Sogebank.

Ce salon avait regroupe 100 jeunes et une trentaine d’entreprises. Bien avant de participer a ce salon, les jeunes ont suivi une formation en employabilite avec des cadres de la Societe haitienne de management des ressources humaines (SHAMARH) autour du theme <>. Au cours de cette formation, ils ont appris des techniques d’entrevue, des notions sur la gestion des espaces de travail et comment trouver un emploi. <>, a indique Marc Alain Boucicault, fondateur et president directeur general de BANJ.

Le patron de BANJ a fait savoir qu’a la suite de ce salon, il espere au moins qu’il y aura une cinquantaine de jeunes a integrer le marche de l’emploi. L’equipe de BANJ se donne pour devoir de faire le suivi avec les entreprises afin de savoir quels sont les C.V interessants. Il y a une plateforme appelee boussole.ht qui constitue un element d’orientation. Les jeunes disposent d’un compte sur cette plateforme pour partager des informations pertinentes. <>, a soutenu Marc Alain Boucicault, soulignant que son entreprise BANJ s’interesse beaucoup aux jeunes et a la technologie.