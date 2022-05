Un Salon des competences pour les 50 ans de Canado-Technique

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Centre Canado-Technique organise les 7 et 8 mai prochain la 5e edition de son Salon des competences. Cette annee, la foire se deroulera autour du theme : <>. Contacte par Le Nouvelliste, Danielle Morin, membre du conseil d’administration et directrice adjointe d’education permanente du centre, a indique les raisons pour lesquelles cette foire est organisee chaque annee. <>.

Madame Morin a souligne plus loin que cet espace permettra aux entreprises haitiennes de faire un etat des lieux de la formation professionnelle en Haiti, puisque, selon elle, on a constate que ces entreprises recrutent des techniciens a l’etranger. <>, a fait remarquer Danielle Morin.

Danielle Morin a precise que ce Salon vise a valoriser la formation technique en Haiti. <>, a-t-elle soutenu.

La 5e edition du Salon des competences sera l’occasion pour Canado technique de lancer les activites de commemoration de son 50e anniversaire qui aura lieu en 2023. <>, a-t-elle fait savoir. 16 ecoles, une universite, un centre de formation professionnelle public et prive sont attendus ce week-end au Centre Canado-Technique et au College Canado-Haitien, a signale Danielle Morin. De plus, ajoute-t-elle, plus d’une vingtaine d’entreprises seront sur place.