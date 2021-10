Un samedi soir a Port-au-Prince au temps du kidnapping

Generalement animee en week-end, la rue Panamericaine dort deja. Il est a peine 22 heures, un samedi soir de septembre 2021. Les haut-parleurs sont muets. Au moins quatre cas d’enlevement ont ete enregistres cette semaine a Port-au-Prince. Le confinement est la regle pour certains depuis environ trois ans. D’autres, plus temeraires ou ne voulant pas mourir de stress chez eux, choisissent malgre tout d’affronter l’insecurite apres plusieurs semaines de confinement force. C’est le cas d’une famille qui voulait se retrouver dans un bar, prendre un cocktail, comme au bon vieux temps. Dans cette rue de Petion-Ville, les <> des travailleuses de sexe remplacent les decibels d’un Dj qui mettait de l’ambiance dans ce coin en week-end.

Une boite de nuit tres prisee est a une centaine de metres a la rue Gregoire. Pas de files a l’entree. L’agent de securite qui montait generalement la garde au rez-de-chaussee est absent. Ils sont seulement une dizaine de clients ce soir, tous des habitues et des amis du proprietaire dans ce club ouvert il y a 25 ans. Trois Latinos discutent autour d’une table. << Je les connais depuis des lustres, affirme le gerant du club. Ils n’avaient pas encore des cheveux blancs. Ce sont des Argentins, des Chiliens… qui vivent en Haiti depuis longtemps. >>

Ce club est frequente par des expatries travaillant pour des organismes internationaux en Haiti. Ils prenaient souvent d’assaut la piste de danse au rythme des tubes du moment, tout en sirotant leur cocktail ou leur biere. Ce soir, ils sont absents depuis plusieurs mois. Pour eviter d’etre kidnappes, ils ne franchissent plus la barriere de leur domicile le soir. Ils font la fete chez eux, se font plus discrets.

A notre arrivee au club, l’ambiance ressemble beaucoup plus a une veillee funebre qu’a une soiree dans une boite de nuit. Le gerant, tres jovial, a laisse son ami quelques instants avec son verre de whisky, le temps de nous souhaiter la bienvenue. Il nous offre le premier verre. La conversation s’ouvre. Son ami se joint a la discussion. Les nouvelles chansons, les artistes a la mode… ne sont pas au menu. On parle d’insecurite, des actions des gangs armes, du phenomene du kidnapping qui ont de graves consequences sur tous les secteurs de la vie nationale. On parle d’un avenir qui s’assombrit de plus en plus. Malgre tout, l’entrepreneur n’a pas l’air de se laisser emporter par le climat d’insecurite qui a fait chuter considerablement son chiffre d’affaires. << C’est comme ca depuis ” peyi lok “ [2018], se rememore-t-il. Le club n’ouvre qu’en week-end alors qu’on ouvrait tous les jours. >>

A la question ou sont passes les clients generalement nombreux les samedis soirs, sa reponse est claire : << Ils sont de l’autre cote de l’ile, en Republique dominicaine. >> Les prostituees de luxe, les escort girl, semblent parties aussi. Sans clients fortunes, elles sont automatiquement au chomage. Des hommes d’affaires et des politiciens fumant leurs cigares ne sont pas non plus remarques. La piste de danse est orpheline de ses danseurs. Le DJ s’amuse seul. Du moins avec un Rwandais fredonnant le refrain d’une chanson de Luke Dube. Le Rwandais travaille en Haiti et rien ne pourrait l’empecher de s’amuser une fois par semaine.

On quitte le club apres deux heures d’echanges. Dans une boite de nuit moins huppee et moins prisee a Delmas, l’ambiance est pareille ou presque. Le DJ ne joue que pour lui-meme. Les serveuses guettent sur le trottoir l’arrivee de potentiels clients. Elles se montrent prudentes a chaque stationnement de 4×4 aux vitres teintees, souvent utilises pour commettre des enlevements. Toutefois, contrairement a Petion-Ville, cette rue est animee par des chauffeurs de mototaxis et de marchands de fritures, mais la nuit ne sera pas longue pour autant. Les deux stripteaseuses qui devaient animer la soiree sont reparties bredouilles. << Elles sont payees entre 2 000 et 2 500 gourdes chacune pour une heure d’ambiance, confie le barman. S’il y a beaucoup de clients qui consomment, on peut le faire, mais ce soir il n’y en a pas assez pour les embaucher. >>

Au bas de Delmas, le gerant d’un resto-club a mis les cles sous la porte depuis plusieurs mois. << Au debut, j'ecoulais entre 10 et 20 caisses de biere en une soiree, se souvient l’entrepreneur. Avec l’insecurite, je n’atteins pas cinq bouteilles en une soiree. Cela ne vaut plus la peine. Mieux vaut rester a la maison avec ma femme et mes enfants. >>

* Les personnes interviewees ont souhaite garder l’anonymat.

Valery Daudier