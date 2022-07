Un seul juge d’instruction fonctionnel pour tout Port-au-Prince et ses environs

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Walter Wesser Voltaire. Le seul juge d’instruction op?rationnel actuellement pour toute la juridiction de Port-au-Prince, la plus grande juridiction du pays qui compte environ une trentaine de juges d’instruction. Ce magistrat instruit ? la fois le dossier de l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se, le dossier du secr?taire g?n?ral du barreau de Port-au-Prince, Me Robinson Pierre-Louis, et est le seul ? qui le doyen du tribunal de premi?re instance de la capitale peut confier un dossier. Pourquoi ?Parce que les cabinets de tous les autres juges de la juridiction de Port-au-Prince sont actuellement occup?s par le gang de Village-de-Dieu, ces magistrats sont au ch?mage technique depuis le 10 juin dernier. Le juge Walter Wesser Voltaire sort du lot parce que tout simplement son cabinet ne se trouve pas au Palais de justice. Puisque c’est lui qui enqu?te sur le dossier de l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se, le gouvernement l’avait log? ailleurs…

