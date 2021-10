Un sommet en Colombie sans Haiti pour debattre des flux migratoires haitiens

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le flux de migrants, principalement haitiens, empruntant la route du Nord pour se rendre aux Etats-Unis d’Amerique en traversant une douzaine de pays de l’Amerique latine et centrale, a considerablement augmente ces derniers mois. Plusieurs pays de la region, submerges par ce flux, dont la Colombie, se retrouvent dans l’incapacite de fournir une aide humanitaire et a reglementer l’entree de ces migrants en provenance du Bresil et du Chili, pays vers lesquels ils ont migre apres le tremblement de terre de 2010.

Ces dernieres semaines, les Etats-Unis ont expulse des milliers de migrants haitiens qui attendaient a leur frontiere sud avec le Mexique. Entre janvier et aout de cette annee, selon des donnees officielles, plus de 67 100 personnes ont traverse la dangereuse jungle de Darien, la frontiere entre le Panama et la Colombie, se dirigeant vers le nord dans l’espoir d’atteindre l’eldorado americain.

C’est dans ce contexte particulier que la Colombie organise, le mercredi 20 octobre, un sommet a l’attention des ministres des Affaires etrangeres pour aborder la problematique de la migration dans les Ameriques. Cette initiative rentre dans le cadre de la visite dans en territoire colombien du secretaire d’Etat americain, Antony Blinken, a annonce la vice-presidente colombienne et ministre des Affaires etrangeres, Marta Lucia Ramirez, dans des propos relayes dans les medias de son pays et dont Le Nouvelliste a eu echo.

<>, a declare la ministre Marta Lucia Ramirez qui a plaide pour que <> et a defendu le <> face a cette crise de la migration.

La ministre colombienne des Affaires etrangeres a rapporte qu’elle s’etait entretenue ces derniers jours avec son homologue panameenne, Erika Mouynes, pour tenter de parvenir a un nouvel accord et evaluer l’augmentation du nombre de migrants quotidiens pouvant traverser la frontiere car le quota actuel est de 500, ce qui a genere l’accumulation de plus de 15 000 migrants du cote colombien.

<>, a poursuivi la chanceliere colombienne appellant les pays de la region a mettre hors d’etat de nuire les mafias qui participent a la traite des etres humains.

<>, a ajoute la ministre Ramirez.

La ministre colombienne des Affaires etrangeres a egalement alerte sur ce qui se passe a Necocli, ou se trouvent environ 19 000 migrants. <>, a-t-elle deplore, preconisant une stabilisation du passage des migrants au Panama. <>, a souligne Marta Lucia Ramirez qui dit miser sur ce sommet pour trouver des solutions aux flux migratoires inhabituels de la region.

Pour l’heure, le ministere des Affaires etrangeres de la Colombie n’a pas fourni aux medias de details specifiques sur l’identite des ministres des Affaires etrangeres de la region qui seront presents.

Sources combinees