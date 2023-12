Un touriste allemand tué, deux autres personnes blessées dans une attaque au couteau à Paris

​

Un touriste allemand tué, deux autres personnes blessées samedi soir dans une attaque au couteau à Paris.

Le samedi 2 décembre 2023, un touriste allemand a été tué et deux autres personnes blessées, à Paris dans une attaque au couteau et au marteau près de la tour Eiffel, où l’auteur présumé, un Français connu pour être un islamiste radical et des troubles psychiatriques, a été interpellé, selon la Police Judiciaire. Une enquête pour assassinat et tentative d’assassinat est ouverte par la justice française.

Après le crime, l’assaillant français né en 1997 qui a tué à coups de couteau, l’homme de nationalité allemande né en 1999 a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête confiée à la brigade criminelle de Paris, a indiqué le parquet de Paris.

Selon les médias français, l’auteur présumé âgé d’une vingtaine d’années, connu pour être un islamiste radical et des troubles psychiatriques, a crié « Allah akbar » au moment des faits et il avait déjà été condamné à quatre ans de prison en 2016 pour avoir voulu passer à une action violente, a souligné le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin qui tenait un point de presse sur place.

Après le crime, le président français, Emmanuel Macron, sur son compte X a adressé toutes ses condoléances à la famille et aux proches du ressortissant allemand décédé lors de cette attaque terroriste survenue à Paris et il pense avec émotion aux personnes blessées et prises en charge. La première ministre française, Élisabeth Borne de son côté a écrit sur son compte X, qu’ils ne vont rien céder face au terrorisme.

“Mes pensées vont à la victime, aux blessés et à leurs proches. Je salue le courage et le professionnalisme de nos forces de l’ordre et nos services de secours mobilisés”, poursuit la cheffe du gouvernement français sur X.

