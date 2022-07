Un travail sur l’exercice de la <> en Ha?ti pr?sent? ? l’ESCDROJ

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Devant un jury compos? de Me Joseph Descharles, Me Bergemane Sylvain et Me Fito L?andre, respectivement pr?sident et suffragants, l’?tudiant Flavien Janvier ? soutenu, le samedi 9 juillet 2022, ? l’Ecole sup?rieure catholique de droit de J?r?mie (ESCDROJ), son m?moire de sortie intitul? <>. Il s’agit d’un travail de recherche r?alis? sous la direction de Me Yvon Janvier, qui est aussi le p?re de l’imp?trant et professeur ? l’ESCDROJ.

Dans le cadre de ses recherches, Flavien Janvier a mis l’accent sur l’exercice, la promotion et la protection de ce droit fondamental qu’est la libert? d’expression, de 1991 ? 2021 en Ha?ti. Le chercheur a attir? l’attention des lecteurs sur une pratique courante d’abus de ce droit, observ?e dans la soci?t? ha?tienne. Selon lui, cette situation est due ? un manque de compr?hension de cette libert? et de la non-r?gulation des nouvelles technologies de l’information et de la communication par la l?gislation ha?tienne.

Ainsi le jeune chercheur, pour centrer son analyse, a ?t? amen? ? se demander comment le peuple ha?tien exerce cette libert? fondamentale qu’est la libert? d’expression depuis la chute de la dictature des Duvalier, ou mieux depuis les premi?res ?lections libres en Ha?ti, soit en 90-91. Outre cette question principale, cette th?se a aussi questionn? les gouvernants ha?tiens sur la garantie offerte pour la jouissance de ce droit inali?nable en vue de l’?tablissement d’un v?ritable ?tat de droit. Par ailleurs, le nouveau licenci? a questionn? le ph?nom?ne du c?t? des gouvernants et gouvern?s, surtout avec l’usage des nouvelles technologies de la communication, ? savoir, s’ils n’outrepassent pas ce droit. Faisant ainsi ombrage ? la d?mocratie et au d?veloppement du pays.

Ces r?flexions ont permis ? Flavien Janvier de construire les hypoth?ses suivantes : la population ha?tienne ne jouit pas pleinement du droit ? la libert? d’expression et l’exerce mal ? propos, ce qui porte pr?judice ? la d?mocratie et ? l’?tat de droit, avance le chercheur dans sa pr?sentation du sujet. Les lois qui doivent limiter la libert? d’expression doivent refl?ter la r?alit? sociopolitique du pays, c’est sa deuxi?me hypoth?se. L’Etat ne r?gule pas les nouvelles technologies de l’information et de la communication pour les utiliser en outils de d?veloppement.

Certes, ce travail a voulu d?montrer qu’en Ha?ti il y a un usage abusif et erron? du droit ? la libert? d’expression. Comme cette libert? est un facteur cl? de la d?mocratie et de l’?tablissement d’un ?tat de droit, malgr? quelques progr?s, Ha?ti est encore loin de l’id?al pr?n? par la Constitution de 1987 amend?e.

Cette recherche a fait ressortir une analyse comparative entre la Norv?ge, le Costa Rica, la Namibie et Ha?ti, respectivement premi?re, huiti?me, dix-huiti?me et soixante-dixi?me dans le classement 2022 de Reporters sans fronti?res. Le chercheur a d?montr? comment Ha?ti pourrait s’inspirer de ces pays, pour ensuite faire des propositions aux gouvernants, gouvern?s et travailleurs de presse ha?tiens en vue de la promotion, la protection et l’exercice conforme de ce droit dans le pays.

Toutefois, le jeune chercheur a admis quelques limites de son travail. Par exemple, il n’a pas su prendre en compte toutes les dimensions de la libert? d’expression. Le chercheur a plut?t mis l’accent sur les m?dias traditionnels et les r?seaux sociaux, ? l’exclusion des expressions artistiques, comme la musique, la peinture, la sculpture, la caricature, etc.

Au terme d’une analyse critique du jury et d’une soutenance ardue, qui a dur? environ deux heures, Flavien Janvier a obtenu une note de 75 sur 100 avec la mention <>. Il rejoint ainsi la longue liste des licenci?s en droit de l’ESCDROJ et engage sa jeune carri?re professionnelle vers de nouveaux horizons.