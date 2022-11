Un triste jour, admet Lionel Scaloni sur la d?faite de l’Argentine

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

“C’est difficile ? encaisser car, en quatre ou cinq minutes, ils ont marqu? les deux buts sur leurs deux seuls tirs cadr?s. Nous devons nous ressaisir, nous devons gagner les deux prochains matchs, nous n’avons pas ? analyser plus que cela. Aujourd’hui est un jour triste, mais nous devons garder la t?te haute et continuer”, a d?clar? le technicien argentin en conf?rence de presse d’apr?s match.

Avant le coup d’envoi de la Coupe du monde de football de la FIFA, Qatar 2022, l’Argentine qui restait sur une s?rie de 36 matchs sans d?faites, a ?t? pi?g?e par une pimpante de l’Arabie Saoudite (2-1), et ce, malgr? le but inscrit sur penalty par Lionel Messi. En r?action ? cette surprenante d?faite, le s?lectionneur argentin, Lionel Scaloni parle d’un triste jour.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.