Au petit matin, vendredi 9 octobre, des rafales d’armes automatiques ont été entendues à Morne-Lazarre, dans les hauteurs de Pétion-Ville. Des témoins ont également rapporté des échanges de coups de feu entre des hommes armés non encore identifiés et des agents de la police qui sont intervenus pour ramener l’ordre. Le mobile exprimé de ces actes est un mélange de revendications pour la construction d’une route, pour l’octroi de services sociaux et pour l’accès à de l’a…