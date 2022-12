Une 7? ?dition pour le festival En Lisant

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ce que le festival En Lisant propose cette ann?e, c’est un moment de r?flexion sur un probl?me qui ronge notre soci?t? : la violence. Nous la subissons de plein fouet, sous toutes ses formes: physiques, psychologiques, symboliques… . Le festival En Lisant nous invite ? questionner cette violence chronique qui traine angoisse, d?sespoir, peines et deuils. Le th??tre peut ?tre l’agent vecteur qui transmet ? notre soci?t? le g?ne d’un retour ? l’ordre, du changement, donc de la stabilit?.

<>, un th?me qui invite ? faire tomber cette domination de la violence, un th?me qui nous convie au questionnement et ? la compr?hension de nos contestations. Et l’autrice Andrise Pierre, Prix SACD 2020 de la Dramaturgie Francophone pour <>, a ?t? choisie comme l’invit?e d’honneur de cette ?dition du festival En Lisant.

Du 12 au 18 d?cembre 2022, le festival attend le public de Port-au-Prince aux endroits comme Le Centre d’Art, Yanvalou et l’Institut Fran?ais en Ha?ti pour des incursions entre l’envo?tement, le questionnement, la r?flexion et m?me l’humour.

Le festival de th??tre et des arts de la sc?ne En Lisant propose une programmation riche et tr?s charg?e avec des ateliers de formation, des causeries, des spectacles, des conf?rences-d?bats, des lectures-spectacles et une web-s?rie du 15 au 17 d?cembre r?alis?e ? partir d’un texte de l’invit?e d’honneur titr? <>. Cette ann?e particuli?rement, il y aura un spectacle de marionnettes au festival En Lisant. Et comme l’ann?e derni?re, le festival sera cl?tur? par un concert avec Nanm titr? <>.

En attendant le lancement officiel du festival, le public peut profiter des activit?s appel?es “les pr?alables” qui se d?roulent notamment en ligne sur les r?seaux sociaux du festival et de ses partenaires.