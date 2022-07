Une arrestation et des poursuites dans le cadre de la saisie des armes de l’Eglise ?piscopale

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’inventaire partiel de la fouille jeudi d’un container au port de Port-au-Prince a permis de saisir 18 armes automatiques dont 6 AK-47, des Galil et des M-4, un fusil calibre 12, quatre ? six armes de poing, presque 20 000 cartouches, 120 chargeurs d’armes de diff?rents calibres.

Dans une autre correspondance ? la DCPJ, Me Lafontant demande aussi la m?me proc?dure polici?re contre Lindor R?my. Dans le m?me registre, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince demande au ministre de l’Economie et des Finances de mettre ? sa disposition toutes les informations g?n?ralement quelconque relatives ? la franchise douani?re accord?e ? l’Eglise ?piscopale d’Ha?ti.

Dans deux correspondances envoy?es au directeur central de la police judiciaire, le commissaire du gouvernement accorde une d?l?gation de comp?tence ? la police nationale pour saisir Interpol en vue d’appr?hender les nomm?s Franklin Batista et Lindor Remy pour leur implication pr?sum?e dans le dossier de la cargaison d’armes et de munitions saisie ? la douane de Port-au-Prince.

