Une belle journee livre au Petit Seminaire College St-Martial

L’ambiance etait au rendez-vous au Petit Seminaire College St-martial, ce vendredi 29 avril. Dans la grande cour du College St-Martial, plusieurs maisons d’edition ont monte la garde. Pour faire de cette journee une reussite, un bon eventail de livres d’auteurs haitiens et etrangers s’ouvrait aux eleves et parents dans l’enceinte de cet etablissement scolaire.

Les tentes des librairies se decoupaient dans l’espace. Beaucoup de livres ont ete exposes. Les choix etaient divers. Les enfants accompagnes de leurs parents visitent, touchent, ouvrent les ouvrages exposes. Se sont approvisionnes en livres. Les enfants<>, a signale l’un des exposants a ces ecoliers visiteurs.

Le rayon du distributeur <> offrait une pleiade de choix de livres jeunesse: entre autres, Je decouvre le Petit Prince, Caramelle de Stephania C. Dugazon, Alain Possible de Teddy Kesner Mombrun ou encore La guerre des cerfs-volants de Claude Bernard Serant. Les plus jeunes s’interessent plutot a La legende de Quisqueya de Margareth Papillon ; Soro de Gary Victor ; Yanvalou pour Charlie de Lyonel Trouillot ; Guillaume et Nathalie de Yanick Lahens; Le reste du temps de Emmelie Prophete ou encore La pensee blanche de Lilian Thuram.

De son cote, la Librairie Petit Seminaire College St-martial a aussi presente des ouvrages destines aux petits. <>, <>, <> <>, entre autres, garnisent le rayon de cette librairie spiritaine sans oublier les ouvrages du professuer Herold Toussaint, dont <> et <>. D’autres librairies ont ete aussi de la partie: Librairie du succes, Exposition libre…

Parallelement, a l’auditorium de cet etablissement scolaire, d’autres eleves rencontraient quelques jeunes auteurs. Ces derniers ont ete heureux de partager leurs experiences de lecture avec ces ecoliers. Ne pouvant pas faire le deplacement, d’autres grands auteurs, dont Dany Laferriere, Emmelie Prophete et Gary Victor, ont envoye des videos. C’etait un evenement diversifie et instructif. Et, ce n’est pas le professeur Etienne Oremil qui dira le contraire.

<< Le Petit Seminaire College St-Martial s'allie a l'Association des professeurs de francais en Haiti ( APROFH ) pour inciter les jeunes a la lecture. Un ensemble d'ecrivains confirmes se sont entretenus avec les eleves au moyen de video-conference ; d'autres jeunes auteurs sont venus physiquement partager leurs experiences avec eux", a confie le president de l'APROFH Etienne Oremil, rappelant que les livres peuvent permettre aux jeunes de se decouvrir et decouvrir leur environnement.

Pour sa part, le directeur du Petit Seminaire College St-Martial, le pere Isaac Aujour a souligne l’importance de cette activite pour l’environnement immediat de l’etablissement en proie a la violence. <>, a indique le prelat.