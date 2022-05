Une carte de d?bit, la fronti?re entre les greffiers en gr?ve et le ministre de la Justice

The content originally appeared on: Le Nouvelliste



Depuis le 12 avril dernier, l’appareil judiciaire est paralys? ? la suite de la gr?ve illimit?e des greffiers qui exigent de meilleures conditions de travail, une carte de d?bit et une r?duction de l’?cart entre leur salaire et celui des juges. Alors que le ministre de la Justice et de la S?curit? publique a confi? au Nouvelliste qu’il est sur le point de trouver une entente avec les gr?vistes, les greffiers quant ? eux ont indiqu? au journal que la gr?ve persistera tant que le gouvernement ne leur aura pas accord? la carte de d?bit. Le gouvernement ne pourra pas le faire, selon le ministre Berto Dorc?.

Le gouvernement ne pourra pas satisfaire les deux revendications fondamentales de la gr?ve des greffiers, ? savoir un ajustement de salaire pour r?duire l’?cart entre le salaire des greffiers et celui des juges, leurs collaborateurs imm?diats et une carte de d?bit. <>, a affirm? lundi le ministre de la Justice et de la S?curit? publique dans une interview t?l?phonique accord?e au Nouvelliste.

Le ministre Berto Dorc? est clair sur ce point. <>, a-t-il fait savoir au journal.

Me Berto Dorc? a soulign? que dans le budget 2021-2022, tous les employ?s de l’administration publique, dont les greffiers, ont b?n?fici? d’une augmentation salariale.

Un assainissement au sein du minist?re de la Justice a permis de mettre en cessation de service entre 133 ? 143 employ?s. Ces postes ?taient occup?s par des fonctionnaires de l’Etat qui ne se sont jamais pr?sent?s ? leur poste alors qu’ils percevaient leur salaire, a d?nonc? le ministre. Cette d?cision permettra de recruter de nouveaux greffiers form?s par l’Etat, a annonc? Me Berto Dorc?.

Contact? lundi par Le Nouvelliste, le pr?sident de l’Association nationale des greffiers ha?tiens (ANAGH) a confirm? qu’ils sont effectivement sur le point d’arriver ? un compromis avec le ministre de la Justice pour la lev?e de la gr?ve. Cependant, Me Ain? Martin a fait savoir que sans l’octroi de la carte de d?bit, l’ANAGH maintiendra son mot d’ordre de gr?ve.

Me Ain? Martin a laiss? comprendre que les greffiers pourraient lever la gr?ve sans l’ajustement salarial. Cependant, <>, a-t-il ajout?. Selon lui, le ministre leur avait promis 12 500 gourdes sur la carte de d?bit.

Le syndicaliste souligne que l’augmentation salariale dans l’administration publique consacr?e dans le budget 2021-2022 n’a en rien r?duit l’?cart entre leur salaire et celui de des juges.

Dans une note presse publi?e le dimanche 22 mai, l’Association nationale des greffiers ha?tiens (ANAGH) avait dit maintenir la gr?ve dans toutes les juridictions du pays. << Par cette note, L'ANAGH veut rappeler ? nouveau, l'appareil judiciaire en particulier et tous les justiciables en g?n?ral, que la gr?ve g?n?rale et illimit?e entam?e depuis le 12 avril 2022 est toujours maintenue sur toute l'?tendue du territoire jusqu'? nouvel ordre.