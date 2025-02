Une centaine d’étudiants haïtiens rendent hommage au FNE et à la CORPUHA pour leur soutien à l’éducation 

Leslie Voltaire à RFI et France 24 : sécurité, élections et dette de l’indépendance lors de cette interview

Click to comment

In this article: CORPUHA , FNE , FNE-CORPUHA

Ce programme, fruit d’un partenariat public-privé, a non seulement soutenu l’accès à l’éducation supérieure, mais a aussi renforcé l’espoir d’un avenir meilleur pour des milliers de jeunes en Haïti.

Parmi les universités partenaires, figurent notamment : • Université GOC • Université Notre-Dame d’Haïti (UNDH) • Université Kiskeya (UNIKA) • Institut Haïtien d’Études Commerciales et de l’Entrepreneuriat (IHECE) • École Supérieure d’Infotronique d’Haïti (ESIH) • Centre de Recherche et de Formation en Informatique (CREFI) • Université Adventiste de la Caraïbe (UNAP) • Université Épiscopale d’Haïti (UNEPh) • Université Roi Henri Christophe (URH)

Jean Ronald Joseph, directeur du FNE, a été honoré par les étudiants pour son engagement en faveur de l’éducation. Dans son discours, il a rappelé que ce programme repose sur le principe de méritocratie : les étudiants ont été sélectionnés sur concours, après avoir réussi des épreuves exigeantes. Il a également encouragé les bénéficiaires à rester déterminés et rigoureux dans leur parcours académique, soulignant qu’il reste encore beaucoup à accomplir pour atteindre leurs rêves.

Une centaine d’étudiants haïtiens se sont réunis, le vendredi 31 janvier 2025, au local de Banj pour rendre hommage au Fonds National de l’Éducation (FNE) et à la Conférence des Recteurs, Présidents et Dirigeants d’Institutions d’Enseignement Supérieur Haïtienne (CORPUHA). Cette cérémonie a été l’occasion pour les bénéficiaires du programme de bourses universitaires d’exprimer leur gratitude envers ces institutions, qui ont permis à 1 500 jeunes de poursuivre leurs études supérieures.

Getting your Trinity Audio player ready...

This content originally appeared on juno7 - Haïti News