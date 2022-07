Une commission de gouvernance ? la rescousse de l’h?pital g?n?ral

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

D?truit en grande partie par le violent s?isme du 12 janvier 2010, l’H?pital de l’Universit? d’?tat d’Ha?ti, le plus grand centre hospitalier universitaire du pays, peine ? retrouver un fonctionnement normal. Entre les gr?ves internes et les limites impos?es par la fragilit? du b?timent, les patients qui fr?quentent ce centre hospitalier ne cessent de se plaindre de l’indisponibilit? et de la qualit? de soins.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.