Une délégation de la PNH participe à une conférence sur la consolidation à Madrid

Une délégation de la Police Nationale d’Haïti (PNH) participe à une conférence sur la consolidation à Madrid, en Espagne.

Selon une note de la Coordination de Presse et des Relations Publiques de la PNH, une délégation composée de l’IG Jean-Yonel TRECILE, membre du Cabinet du DG et l’IG Frédéric LECONTE, Directeur Central de la Police Judiciaire, participe à une Conférence sur la consolidation de la coopération entre Ameripol, UE, Europol et Interpol à Madrid, en Espagne. Cette conférence se déroule du 15 au 18 octobre 2023.

Selon l’institution policière, cette collaboration internationale facilitera le renforcement de la capacité opérationnelle de la Police Nationale et le développement d’une coopération active en matière de lutte contre la criminalité organisée à l’échelle mondiale.

Créée le 12 juin 1995, sous la présidence de Jean-Bertrand Aristide en application de la loi du 29 novembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la Police nationale, la PNH a pour mission de protéger les vies et les biens et de servir la population dans ses multiples composantes et ses représentations sociales, symboliques, sacrées et secrètes, à la fois comme gardien de la paix et auxiliaire de la justice.

