Une délégation du gouvernement a rencontré le comité du canal à Ouanaminthe

Une délégation du gouvernement a rencontré à Ouanaminthe, le comité engagé dans la construction du canal sur la rivière Massacre.

Le Ministère de la Communication a annoncé qu’une délégation du gouvernement composée des ministres de l’Environnement, James Cadet, de l’Agriculture des Ressources naturelles et du développement rural, Brédy Charlot, du Commerce et de l’Industrie, Ricardin Saint-Jean, du Directeur de Cabinet du Ministre de l’Intérieur, Paul Harry Voltaire, du Directeur général du Centre National de l’Information Géospatiale, Bobby Emmanuel Piard, a séjourné les jeudi 26 et vendredi 27 octobre 2023 à Ouanaminthe en vue de rencontrer le Comité du canal sur la rivière massacre.

Au cours du déroulement de cette rencontre, au nom du gouvernement, les ministres ont remercié et félicité la population du Nord-Est pour cette grande solidarité autour de ce projet qui a impacté tout le pays et provoqué un grand mouvement d’union.

Les membres de la délégation ont annoncé au Comité que l’État haïtien avait pris des dispositions pour irriguer la plaine de Maribaroux et qu’il allait utiliser tous les mécanismes disponibles ; q’une mission allait être dépêchée pour évaluer les besoins techniques et financiers afin que la construction se poursuive dans les meilleures conditions qui soient et qu’elle soit utile à la population, a informé la note du MCC soulignant que le Comité a accueilli favorablement cette décision.

Précisant que la délégation s’est réjouie de l’accueil des Ouanaminthais et du comité engagé dans la construction du canal, la note informe que la mission technique annoncée par la délégation a quitté Port-au-Prince le vendredi 27 octobre pour se rendre à Ouanaminthe.

Jeté aux oubliettes, la population Ouanaminthaise a pris l’initiative de poursuivre la construction du canal qui a pour objectif principal d’irriguer les champs des paysans de la plaine de Maribahoux, permettant ainsi une agriculture plus productive et un meilleur moyen de subsistance pour ces communautés rurales.

A la suite de cette initiative, le président dominicain, Luis Abinader, a éxigé l’arrêt des travaux en fermant la frontière avec la République d’Haiti. En réaction à cette décision de Abinader, les citoyens ont apporté leur solidarité à ce projet et malgré la réouverture de la frontière dominicaine pour des activités commerciales, la population garde fermée celle de la République d’Haiti.

