Une dizaine de personnes tu?es par balle et plus de 20 enl?vements, le week-end ?coul?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Andr?cite Jeudi, 40 ans, policier de la 22e promotion et un conducteur, Paul Eug?ne, ont ?t? intercept?s, ? Bourdon, samedi 5 f?vrier, autour de 8 heures du soir, ? bord d’une Suzuki Grand Vitara noire, immatricul?e AA-4499, et cribl?s de balles par des hommes arm?s portant l’uniforme de l’Unit? d?partementale de maintien de l’ordre (UDMO) de la Police nationale d’Ha?ti, a appris Le Nouvelliste de source polici?re. La compagne du policier Jeudi, polici?re elle-aussi, ?tait ? bord du v?hicule. <>, a confi? cette source, soulignant que ces hommes circulaient ? bord de deux v?hicules Toyota Land Cruiser tout terrain <>. <>, a indiqu? au journal le juge de paix de la section Est, Jean Claude Mond?lus, qui a effectu? le constat l?gal.

Entre samedi et dimanche, dans la commune de P?tion-Ville, le juge de paix Cl?ment No?l a verbalis? les cadavres de quatre hommes. <>, a indiqu? le juge de paix, interrog? par Le Nouvelliste qui a partag? des d?tails collect?s aupr?s de t?moins en lien ? ces quatre homicides.

? l’entr?e de Laboule 12, Johnny Aucciel a ?t? abattu par des individus circulant ? moto. Steeve Gaspard, a ?t? tu? ? Kay Gwo, ? Fr?res. Le nomm? Ricardo Joseph, un agent de s?curit?, a ?t? tu? ? Bellevue non loin de Torcel. Il a ?t? pris pour cible par des individus circulant ? moto. Un autre agent de s?curit? a ?t? bless? lors de cette attaque. La quatri?me victime n’a pas ?t? identifi?e. Cet homme a ?t? tu? non loin du tribunal de paix de P?tion-Ville, a confi? le juge Cl?ment No?l.

Le Nouvelliste a aussi appris de source polici?re que O’Donnell Maximen, 54 ans, a ?t? tu? samedi soir, ? Fr?res. La veille, vendredi soir, Sterlina Rebeca Reno?se, a ?t? bless?e mortellement ? Bois-Patate lors d’une tentative d’enl?vement. Vers 8h du soir, des individus lourdement arm?s,utilisant une Nissan Patrol Blanche et une Toyota <> ont intercept? un v?hicule Toyota Land Cruiser Blanche immatricul? O1- 00961 ayant ? son bord deux employ?s. <>, a confi? une source polici?re. Ces individus ont crach? les feux de l’enfer ? Bois-Patate. <>, a poursuivi cette source polici?re.

Plusieurs cas de kidnapping ? Bourdon

? Bourdon, samedi soir, apr?s le double homicide, deux v?hicules, une Toyota Land Cruiser Prado AA- 43347 et un pick up Volkswagen Amarok ann?e 2012 AA 19348, ont ?t? retrouv?es sans leurs occupants, selon nos sources. <>, a expliqu? notre source. Le journal a pu confirmer que Caelle Edmond, animatrice ? radio Cara?be, a ?t? enlev?e samedi soir, ? Bourdon. Dimanche matin, c’est le pasteur R?my Lochard, chanteur ?vang?lique tr?s populaire depuis plus de deux d?cennies qui a ?t? enlev? ? Tabarre. Il se rendait ? l’?glise.

Croix-des-Bouquets, un autre point chaud

Le recteur de l’universit? de Port-au-Prince, G?rard Dorcely, 86 ans, formateur ? l’Inaghei et dans d’autres temples du savoir de plusieurs g?n?rations d’?tudiants ha?tiens, a ?t? kidnapp? en compagnie de son chauffeur ? Croix-des-Bouquets, fief du gang des 400 Mawozo qui a des ramifications avec celui de Vitelhomme, un chef de gang op?rant ? Torcel, Tabarre et dans des zones avoisinantes, selon des sources polici?res. A Croix-des-Bouquets, un vingtaine de passagers intercept?s ? bord d’un bus de la compagnie de transport Sans Souci, sont s?questr?s par le gang des 400 Mawozo. Le week-end ?coul?, un policier a ?t? tu? lors d’une op?ration sur les terres de ce gang qui dispose d’un armement cons?quent et d’une bonne connaissance g?ographique de leur fief.

Pr?occupations

Plusieurs sources interrog?es par Le Nouvelliste se disent pr?occup?es par le regain d’activit?s affich? par les gangs dont celui de Grand-Ravine et de 400 Mawozo dans un contexte de tensions politiques. Les membres de ces gangs sont actifs. Ils kidnappent, volent des v?hicules qu’ils vendent ? des rec?leurs. M?me si le gang de Grand-Ravine est en guerre depuis le 1 juin 2021 avec celui de Chrisla, leur lieu de s?questration est toujours pourvu. C’est aussi le cas pour le gang 400 Mawozo, a expliqu? cette source. <>, a expliqu? cette source entre impuissance, r?signation et un zeste de d?pit. Entre-temps, les promesses d’appui ? la PNH ne manquent pas. Au quotidien, la liste des personnes assassin?es et kidnapp?es s’allonge.