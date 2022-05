Une dizaine d’enlevements repertories dans la region metropolitaine en ce debut de mai

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Pas moins d’une dizaine de personnes ont ete enlevees dans la region metropolitaine. Dimanche, Le Nouvelliste a appris que l’homme d’affaires Jean Marc Antoine et son garcon de 5 ans ont ete enleves a Delmas 83. Le lundi 2 mai, le pasteur et homme d’affaires Marc Arthur Alcero a ete enleve par des hommes armes sur la route de Freres. Les faits sont survenus dans l’apres-midi. La victime est diabetique et hypertendue. Une forte somme est exigee pour son relachement.

Parallelement, le service de communication du Bureau du secretairerie d’Etat a l’integration des personnes handicapees (BSEIPH) a annonce que deux de ses employes etaient victimes d’un rapt survenu le dimanche 1er mai. Le service de communication a egalement indique que deux vehicules de ladite institution ont ete emportes par les bandits. <>, peut-on lire dans la note.

Samedi 30 avril, des medias dominicains rapportent que Carlos Guillen Tatis, attache agricole et commercial de l’ambassade de la Republique dominicaine en Haiti, a ete enleve par le gang 400 Mawozo. La victime a ete enlevee alors qu’il rejoignait Jimani pour passer le week-end avec sa famille. Lundi 2 mai, le gouvernement dominicain a depeche des commandos au niveau des 4 points frontaliers entre les deux pays. Le journal dominicain El Dia a precise que les autorites ont envoye des soldats, des helicopteres et un avion de surveillance afin de mener des patrouilles aeriennes dans ces zones.

Le Nouvelliste a egalement appris qu’une etudiante et son copain ont ete enlevees dimanche soir au centre-ville de Port-au-Prince. Les deux victimes ont ete enlevees non loin de la place Sainte-Anne, rapportent des temoins. Si certains enlevements sont mediatises, d’autres ne le sont pas. Cette hausse des cas d’enlevements contre rancon survient dans un contexte d’affrontements entre plusieurs gangs a Croix-des-Bouquets, Tabarre et Cite Soleil. Des temoins rapportent que des dizaines de personnes ont ete tuees, des maisons ont ete incendiees alors que des milliers de familles ont du fuir leur demeure.