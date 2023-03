Une enquête de l’OCID révèle les institutions qui font perdre le plus d’argent à l’État haïtien

​

​

Une enquête de l’OCID révèle les institutions qui font perdre le plus d’argent au trésor public à cause de la corruption.

L’Observatoire Citoyen pour l’Institutionnalisation de la Démocratie (OCID), dans une enquête menée entre novembre et décembre 2022 auprès des citoyens et citoyennes, a révélé les noms des institutions qui font perdre le plus d’argent à l’État haïtien. Sur une liste de 14 institutions, les sondés placent la douane, le Parlement, le Palais national dans le trio de tête.

Dans ce sondage national réalisé auprès de 1684 personnes sur des éléments d’orientation des politiques publiques touchant la fiscalité, le commerce, la production industrielle, la création d’emplois et le budget national, l’OCID a voulu connaître les opinions des personnes interrogées sur le niveau et l’utilisation des taxes et impôts, ou encore leur avis sur la gestion faite par l’État de ces taxes et impôts.

Selon l’OCID, les personnes répondant à l’enquête estiment globalement que les fonds publics sont très mal gérés. Plus de 8 sur 10, soit 84.9%, affirment que l’État fait une mauvaise ou une très mauvaise gestion de l’argent provenant des taxes et impôts. Toutefois, il existe une catégorie qui croit que l’État fait une bonne ou une très bonne gestion des fonds provenant des taxes et impôts. Cette proportion des sondés est de de 5.1%.

S’agissant des institutions qui font perdre le plus d’argent à l’État haïtien, 39.1% des citoyens ont classé en 1ère position l’Administration Générale des Douanes (AGD). En deuxième lieu, vient le Parlement cité par 38.8% des répondants. La troisième qui fait perdre le plus d’argent à l’État à cause de la corruption en Haïti est le Palais National. La Direction Générale des Impôts (DGI) vient en 4e position. La cinquième position est occupée par la Primature tandis que les Ministères sont classés au 6e rang.

En plus de cette évaluation globale négative, l’enquête a permis de dégager des observations spécifiques étayant une telle perception. En effet, 85.1% des sondés croient que l’État gaspille de l’argent en faisant des dépenses inutiles. Cependant, une proportion des répondants estiment que l’Etat ne perd pas d’argent dans les dépenses inutiles. Cette catégorie représente une personne sur 10 soit 9.1%.

Le plus gros problème du pays est l’insécurité, selon les sondés

Dans cette enquête, l’OCID a voulu également recueillir la perception de la population sur le plus grand problème auquel fait face Haïti. Les résultats placent l’insécurité en tête. En effet, plus de la moitié de l’ensemble des répondants, soit 52.5%, ont cette perception. Les problèmes économiques viennent en deuxième position tandis les problèmes politiques arrivent au troisième rang.

L’OCID souligne par ailleurs que de 2015 à 2022, la perception de la population du plus grand problème auquel fait face le pays a un peu changé. En effet, en 2015 les problèmes économiques venaient en première position tandis que depuis 2021, c’est l’insécurité qui est perçue comme le plus grand problème du pays. Les problèmes politiques arrivant toujours en troisième position.

Méthodologie de l’enquête

L’Observatoire Citoyen pour l’Institutionnalisation de la Démocratie (OCID) affirme avoir réalisé ce sondage auprès d’un échantillon aléatoire et représentatif de 1,684 personnes âgées de 18 ans et plus. Cet échantillon a été réparti en trois strates quant au milieu de résidence : 26.2% en zone métropolitaine de Port-au-Prince, 32% pour les villes de province et 41.8% pour le milieu rural.

Pour la collecte des données, 29 enquêteurs ont été déployés, lesquels ont conduit des interviews en face-à-face dans 1,684 ménages choisis au hasard dans 92 Sections d’Énumération (SDE) réparties au niveau de 31 communes sur le territoire national.

L’OCID souligne également que le niveau de confiance retenu pour cette enquête est de 95% et la marge d’erreur ±2.39%.

