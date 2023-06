Une femme payée pour tester la fidélité des hommes mariés

​

Madeline Smith est payée pour tester la fidélité des hommes mariés.

Le site français Linternaute a rapporté dans un article que Madeline Smith est payée pour tester la fidélité des hommes mariés. La jeune femme qui séduit les hommes à commencer cette activité lorsqu’elle était au lycée. Dans une interview, elle a révélé que la plupart des maris sont des infidèles.

“J’ai vu plusieurs cas d’hommes menant des doubles vies, qui sont souvent les plus folles. Un cas d’un couple m’a particulièrement frappée. Ils vivaient ensemble, par intermittence, et elle a commencé à soupçonner qu’il se passait quelque chose. Il s’est avéré qu’il était marié avec des enfants et vivait dans différentes villes.

Mais la partie vraiment choquante était que sa femme était au courant et ne s’en souciait pas. En mars 2021, un autre cas éclatant. Quand j’ai démasqué un homme menant une double vie et a relié sa petite amie à son amante ; en réalité, ils ont fini par devenir amis. Ils s’appelaient l’une l’autre pour pleurer sur cet homme”, a-t-elle déclaré au magazine Newsweek cité par Linternaute.

Elle est sollicitée par plusieurs clients et est revenue sur sa première fois. “La première inconnue qui m’a demandé de tester la loyauté de son compagnon était une mère célibataire de cinq enfants. Elle pensait que son copain était infidèle” avant d’ajouter que “La femme trouve un nouveau partenaire, mais elle a des doutes.

Alors, elle me contacte ; je suis la tentatrice. Je me suis approchée de lui et lui ai dit qu’il avait l’air familier, rien de bizarre. J’ai entamé une conversation, mais il n’a pas fallu longtemps avant qu’il devienne inapproprié avec moi et prétende être célibataire.”

Madeline Smith a aussi souligné qu’elle met beaucoup d’énergie dans son travail. “Je mets beaucoup d’énergie. Un travail qui demande du temps et des efforts”.

Par ailleurs, elle a indiqué que dans la plupart des cas ce sont des femmes hétérosexuelles qui lui demandent de tester les hommes mais il existe certaines exceptions. “Il y a eu quelques hommes qui se sont tournés vers moi pour tester leurs copines ou des femmes qui veulent tester leurs partenaires féminines. Je suis toujours très honnête avec tout le monde, quel que soit le sexe”, a-t-elle révélé.

Toutefois, elle croit que ce boulot est un peu compliqué et difficile à faire. “Je trouve encore difficile mon travail à certains égards, je ne me sentirai jamais à l’aise de donner des nouvelles déchirantes aux gens, mais maintenant je suis capable de m’en détacher un peu plus”, a-t-elle dit.

