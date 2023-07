Une foire gastro-artisanale du MENFP visant à mettre en valeur les œuvres des apprenants du Centre d’éducation familiale

​

​

Le Ministère de l’Éducation Nationale organise une foire gastro-artisanale visant à mettre en valeur les œuvres des 312 apprenants du Centre d’éducation familiale.

Le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) organise le dimanche 23 juillet 2023, une foire gastro-artisanale autour du thème: « Fòmasyon ak kreyasyon pou lavni jèn yo ». Cette activité supportée par le Bureau du secrétaire d’état à l’alphabétisation et à l’éducation non formelle et la direction de l’enseignement fondamental, visant à promouvoir les œuvres des apprenants du Centre d’éducation familiale, se déroulera à Ouanaminthe (Nord-Est) et aux Cayes (Sud).

“Tous les apprenants venant du grand Sud et du Nord vont rassembler leurs œuvres dans l’objectif de rendre public leurs réalisations au centre d’éducation familiale”, a indiqué une note du bureau de la communication du ministère de l’éducation nationale.

Cette foire gastro-artisanale financé techniquement par l’UNESCO, l’UNICEF et la Banque Mondiale, réunira 220 apprenants au parc de jeux à Ouanaminthe et 92 autres apprenants à l’école nationale Dumarsais Estimé dans la ville des Cayes.

Durant le déroulement de cette foire, les apprenants vont exposer leurs travaux en couture et broderie, cuisine et pâtisserie et les travaux artisanaux, a déclaré Kendy Nicolas, le directeur de l’enseignement fondamental au ministère de l’éducation nationale.

Le public rencontrera lors de cette activité, les apprenants analphabètes, ceux qui n’ont pas terminé leurs études classiques et ceux qui ont bouclé leurs études classiques et universitaires mais qui avaient décidé d’apprendre un métier manuel.

Le Centre d’éducation familiale est un programme du MENFP visant à former des gens démunis et analphabètes. Ils reçoivent une formation technique dans plusieurs domaines.

En savoir plus:

La PNH déjoue une tentative de kidnapping et libère six personnes à Croix-des-Bouquets