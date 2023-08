Une Haïtiano-Américaine devient première femme chef de police à North Miami

​

Cherise Gause, 50 ans, assume le rôle de cheffe de police, affichant un parcours impressionnant dans le secteur de la sécurité

Cherise Gause, âgée de 50 ans, écrit l’histoire en devenant la première femme d’origine haïtienne à être nommée chef de police aux États-Unis, précisément à North Miami. Cette réalisation la positionne comme la quatrième femme à occuper ce poste dans tout le comté de Miami-Dade, selon un rapport du journal américain Miami Herald. Sa prestation de serment a eu lieu le 18 août dernier au Joe Celestin Center de North Miami, en Floride.

“Ce moment était préparé depuis longtemps, et en prêtant serment aujourd’hui, je le fais avec un profond sens du devoir et un engagement envers les valeurs qui distinguent notre noble profession”, a exprimé Cherise Gause devant un public composé d’élus, d’employés municipaux, ainsi que de ses collègues officiers au Joe Celestin Center de North Miami.

Le portrait tracé par le Miami Herald, qui a consacré un article à cette Haïtiano-Américaine, met en lumière ses trois décennies d’expérience dans le domaine de la sécurité. Auparavant chef adjointe du département de police de Miami, elle était en charge des opérations sur le terrain. Elle s’était également positionnée en finaliste pour le poste de chef de police dans des villes telles que Miami et Tampa ces dernières années, selon les informations relayées par le média américain.

La nouvelle cheffe de police de North Miami dirigera un effectif d’environ 120 agents. Rasha Cameau, directrice municipale de North Miami, a déclaré : “En fin de compte, la personne la plus qualifiée, celle qui démontre de la compassion et possède l’expertise, assume ce rôle. Son origine haïtienne et son genre sont des aspects positifs, mais nous accueillons aussi la richesse culturelle et la diversité de la communauté que nous servons.”

Dans ses discours, Gause a exposé ses priorités à la tête de la police de North Miami, mettant en avant la police communautaire, l’augmentation des patrouilles et le renforcement des liens avec la population.

D’après une étude de l’American Community Survey, plus d’un tiers des habitants de North Miami sont d’origine haïtienne. La population totale de la ville s’élève à un peu moins de 59 000 résidents, selon le recensement américain.

