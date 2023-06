Une haïtienne gagne 2 trophées dans une compétition de bodybuilding en République dominicaine

​

L’haïtienne Valérie Charmant gagne deux trophées dans une compétition nationale de bodybuilding organisée en République dominicaine.

Valérie Charmant, originaire de Port-au-Prince, vient de briller dans une compétition nationale de bodybuilding en République Dominicaine organisée par la fédération dominicaine. Ce tournoi qui en est à sa huitième édition est appelé Mr Republica Dominicana campeonato para Novatos et a eu lieu au cours du mois de mai. L’athlète haïtienne a remporté deux trophées dans la catégorie bikini fitness Master et bikini plus de 163 cm. C’est sa toute première participation à une compétition, a-t-elle révélé à la rédaction du journal lors d’une interview.

C’est avec “Un sentiment de satisfaction bien entendu, et de fierté aussi, je suis certaine d’avoir marqué le public dominicain en tant qu’haïtienne”, a-t-elle déclaré pour montrer sa joie après avoir brillé dans cette compétition de bodybuilding en remportant deux trophées: l’une en première place dans la catégorie bikini fitness Master. et l’autre en troisième place dans la catégorie bikini plus de 163 cm.

Valérie Charmant vit à la fois en République Dominicaine et Haïti. Elle n’a pas trop d’expérience dans le domaine du bodybuilding mais a fini par impressionner en République Dominicaine. “Il faut dire que j’avais l’habitude de fréquenter les salles de sport et faire des exercices mais de manière instable. J’ai eu l’idée de devenir athlète en mars 2022, et j’ai commencé le processus de transformation physique en août 2022”, nous a-t-elle raconté.

En moins d’un an, la jeune femme de 35 ans parvient à décrocher deux trophées dans une compétition internationale qui a réuni 127 athlètes au total. “Celle à laquelle j’ai participé avait beaucoup d’athlètes hommes et femmes, mon équipe avait 9 athlètes, il y avait au total 127 athlètes qui ont participé à ce concours”, a-t-elle signalé.

Passionnée de cette discipline, Valérie Charmant compte bien participer à d’autres compétitions afin de susciter d’autres jeunes. “Je voudrais bien participer à d’autres compétitions bien sûr car c’est un domaine qui me passionne. Et faire la promotion auprès des jeunes pratiquant le fisiculturisme qui y excellent mais n’ont pas de connaissance ou d’orientation à ce sport”, a-t-elle déclaré.

Lors de cette entrevue, l’athlète haïtienne a profité pour encourager les jeunes à ne rien lâcher, notamment ceux qui veulent pratiquer le bodybuilding. “Je leur dirais de foncer, ils ne le regretteront pas”,a-t-elle conseillé. “C’est un sport qui aide votre mental, votre santé et le style de votre vie. Mais il faut l’aimer avant tout, car la préparation aux compétitions demande patience et courage, seuls les passionnés y arriveront”, a-t-elle ajouté pour conclure cet entretien.

