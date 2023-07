Une infirmière américaine et son enfant enlevés en Haïti depuis le jeudi 27 juillet

​

Une infirmière américaine et son enfant enlevés dans la capitale haïtienne depuis jeudi dernier.

L’infirmière américaine Alix Dorsainvil et son enfant ont été enlevés le jeudi 27 juillet 2023 dans la capitale haïtienne, a rapporté le média américain Miami Herald. Originaire du New Hampshire, elle est une infirmière communautaire qui travaille pour l’organisation El Roi Haïti. Le département d’État américain est déjà au courant de cet enlèvement et est en contact avec les autorités haïtiennes.

Selon le média américain, l’infirmière et son enfant étaient jeudi matin dans l’enceinte de l’organisation El Roi Haïti qui a déclaré que : “Alix est une personne profondément compatissante et aimante qui considère Haïti comme sa patrie et le peuple haïtien comme ses amis et sa famille. Alix a travaillé sans relâche en tant qu’infirmière scolaire et communautaire pour apporter un soulagement à ceux qui souffrent car elle aime et sert le peuple d’Haïti au nom de Jésus.”

Le département d’État américain est au courant de cet enlèvement et est en contact avec les autorités haïtiennes. “Le département d’État américain et nos ambassades et consulats à l’étranger n’ont pas plus de priorité que la sûreté et la sécurité des citoyens américains à l’étranger”, a-t-il déclaré.

Dans la même journée de cet enlèvement, le département d’État américain a ordonné au personnel non essentiel de son ambassade à Port-au-Prince de quitter Haïti avec les membres de leur famille, à la suite de l’attaque des gangs armés dans plusieurs quartiers au niveau de la commune de Tabarre.

Depuis environ un mois, les actes de kidnapping n’ont cessé d’augmenter dans la capitale haïtienne. Plusieurs personnes sont déjà victimes, d’autres sont toujours entre les mains de leurs ravisseurs qui exigent de forte somme pour leurs libérations.

