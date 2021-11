Une legende nommee Davertige

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Davertige, c’est le pseudonyme de Villard Denis. Tous ceux qui aiment la litterature, qui ont le gout de la bonne poesie, ont lu les poemes de ce magicien. La puissance de seduction de son ecriture, la forte impression de sa musique, de ses images, ne sont pas le fruit d’un hasard ou encore d’un don inne. Davertige s’est cultive pour devenir cette legende.

Ne le 2 decembre 1940, a Port-au-Prince, Villard Denis, fils d’Aristhene Denis et de Jeanne Fequiere, n’a pas eu cette vie toute tracee d’eleve brillant, sage, admire par ses maitres. Il s’est fait renvoye du lycee Toussaint Louverture. Il prendra, par la suite, des lecons particulieres chez Andre Mehu pour combler ses lacunes. C’est ce fin connaisseur de litterature qui lui a permis de s’ouvrir a l’oeuvre de Magloire Saint-Aude. Apres avoir lu Dialogue de mes lampes, Dechu et Tabou, il tombe fasciner de la poesie enigmatique du maitre.

Le jour ou il est arrive au sommet de son art, Davertige dira au monde : ” A un moment donne, j’ai dechire tout ce que j’avais ecrit auparavant; j’ai decouvert que mon monde se trouvait plutot dans Magloire Saint-Aude “.

Davertige avait une faim de lecture. Il lisait Sartre, Marx, Beaudelaire, Milosz, Aragon

Carl Brouard, Nerval, les surrealistes, les indigenistes haitiens, se frottaient avec Rene Philoctete, les jeunes d’Haiti litteraire. Il se trempait dans le monde de la culture. Adolescent, a 14 ans, il se faisait la main devant un chevalet au Foyer des Arts plastiques. La peinture devenait son univers. A 18 ans, il produit des toiles, expose a la Galerie Brochette.

Lorsque Davertige publie Idem, le livre passe inapercu en Haiti. L’artiste s’est eleve au plus haut niveau pour donner le meilleur de lui-meme, mais le public n’est pas arrive a s’elever a sa dimension. Tout passerait inapercu si un critique francais, Alain Bosquet du journal Le Monde, sensible a l’art, a cette production de belle facture, n’avait pas revele ce talent, ce recueil d’anthologie.

<>, publie pour la premiere fois en 1962 dans la premiere edition d’Idem, a ete recrit par Davertige pour sa publication dans l’Anthologie secrete de Memoire d’encrier.

Dans les clubs litteraires, a Port-au-Prince autant que dans les villes de province, les jeunes adorent dire ce poeme. Ils le connaissent par coeur.

<< Omabarigore la ville que j'ai creee pour toi



En prenant la mer dans mes bras



Et les paysages autour de ma tete



Toutes les plantes sont ivres et portent leur printemps



Sur leur tige que les vents baillonnent



Au milieu des forets qui resonnent de nos sens



Des arbres sont debout qui connaissent nos secrets



Toutes les portes s’ouvrent par la puissance de tes reves



Chaque musicien a tes sens comme instrument



Et la nuit en collier autour de la danse



Car nous amarrons les orages



Aux bras des ordures de cuisine



La douleur tombe comme les murs de Jericho



Les portes s’ouvrent par ta seule puissance d’amour



Omabarigore ou sonnent



Toutes les cloches de l’amour et de la vie



La carte s’eclaire comme ce visage que j’aime



Deux miroirs recueillant les larmes du passe



Et le peuple de l’aube assiegeant nos regards. >>

Dans ce meme recueil, <> salue la memoire de cette reine, de cette samba que les colons espagnols ont lachement assassines. Predateurs, ronges par la fievre de l’or, ils ont decime la population autochtonne. Davertige rend hommage a la reine dans ce poeme.

<< Magicienne de la confiance au fond des bois



Tu n’es plus fetiche aujourd’hui car ce dialecte



Leche tes pampres de lait pur Tes yeux me broient



L’image deferlee hors sur les mares infectes

L’innocence avant le deluge ton corps vit



Sur la merveille assez de ma vierge fragile



L’immense O tendresse aux fumants doigts il est dit



Pour cette source claire un hymne dans leur ville

Je t’evoque rosee algues a travers la tour



Un seul soleil qui fuit ou fouine la matiere



Diamant miraculeux ton feu a fait le jour

De l’herbe et le serpent d’ete mur de lumieres



Quand la fumee aura construit son arche bleue



J’inscrirai sur ma porte Agi-Aya Bombe>>.

La legende de Villard Denis est fascinante. Idem, paru le 7 janvier 1962, a compte d’auteur, a recueilli des critiques acerbes : poete bourgeaois, poete decadent. Les lecteurs n’aprehendaient pas d’un bon oeil cette poesie jugee trop abstaite.

Le milieu beaucoup plus preoccupe par la politique, n’ayant pas de mecenes pour finacer la culture, Davertige se resout a vendre sa jeep. il sort trois cent exemplaires et reussit a vendre seulement sept exemplaires de <>. Un monumental fiasco!

Mais Lorsque le diplomate haitien, Maurice Alcibiade Lubin, enseignant, historien et avocat, a qui Davertige avait donne un recueil, adressa Idem, en France, au journaliste de Le Monde, Alain Bosquet, la legende va naitre. Quand ce critique a titre, le 18 aout 1963, son papier : “Un seisme: Davertige”. Une etoile est nee.

Alain Bosquet, ce poete, romancier et critique a la culture cosmopolite, qui a fait de la poesie sa vocation essentielle, a participe grandement a la legende de Villard Denis.