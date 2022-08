Une Notre-Dame et un anniversaire exceptionnels au Cap-Ha?tien

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

? c?t? des activit?s traditionnelles de la ville et des affiches avec groupes et artistes en vogue, le concours Miss Ha?ti, les populaires ?v?nements <> et <> ont plant? leur d?cor dans la cit? du roi Christophe ? cette ?poque, amenant avec eux leur public.

Le rendez-vous ?tait au Cap-Ha?tien pour le long week-end de l’assomption. D?j? des publications sur les r?seaux annon?aient la couleur. Impossible de trouver un vol pour le Cap ou une chambre dans les h?tels de la zone pour la p?riode, disait-on. Et ce n’?taient pas juste une rumeur. Okap te plen ! Un long calendrier d?taillant la programmation de chaque jour a aussi ?t? diffus?, avec plusieurs activit?s par soir?e. Il fallait donc choisir judicieusement ou s’arranger pour faire le va-et-vient. Apr?s tout, le boulevard de bord de mer, art?re c?l?bre de la cit?, ?tait comme d’habitude au coeur des festivit?s.

Les plus enthousiastes sont arriv?s au Cap dans l’apr?s-midi du jeudi et la ville ?tait d?j? pr?te ? les recevoir. Quelques rapides coups de pinceaux ont ?t? donn?s ?? et l?. Un nettoyage en surface a ?t? fait, en t?moignent les tas d’immondices qui meublent les rues parall?les au Boulevard. Tableaux et banderoles rappellent au public les diff?rents grands rendez-vous. Pour les friands de lecture, le mercredi 10 ao?t la premi?re ?dition du festival Livres au f?minin est lanc? ? l’alliance fran?aise du Cap-Ha?tien devant un public compos? de journalistes et d’?crivaines. Ensuite au Feu-Vert, la premi?re soir?e avec Shishie n’a pas eu lieu. Le groupe Zenglen rentr? des ?tats-Unis n’y fait pas bonne recette le 11. Les f?tards ont plut?t jet? leur d?volu sur Lakay o? les artistes Pierre-Jean, Charlin Bato et Toby Anbak?, accompagn?s de DJ, mettent l’ambiance. L?, c’est la grande foule et la f?te se poursuit jusqu’au petit matin. Il en sera ainsi pour toutes les affiches suivantes.

Le vendredi 12 ao?t, ? Villa Cana, en dehors de la ville, la salle allou?e ? la finale du concours Miss Ha?ti est remplie pour l’?lection de Mideline Phelizor comme Miss Ha?ti 2022. Un peu plus tard, ? Feu-Vert, o? Arly Larivi?re fils aim? de la ville et son groupe Nu Look se produisent, c’est carr?ment un raz-de-mar?e. Mais rien qui affecte le kick-off party de <> qui se tient en m?me temps au restaurant Boukanye, espace qui pour l’occasion a largement d?pass? sa capacit? d’accueil.

Le samedi 13 ao?t, <> emm?ne ses adeptes ? ?le-?-Rat. Il reste n?anmoins assez de visiteurs pour la foire qui se d?roule sur le boulevard. Ceux qui avaient fait le d?placement pour <> sont quant ? eux fid?les ? leur rendez-vous. Aux environs de 5 heures de l’apr?s-midi, ils ont pris place dans leur bus respectif en direction de la location secr?te qui s’est r?v?l?e ?tre Cormier Plage. Environ 900 personnes, sur leur trente-et-un, tout de blanc v?tues, ont pris part ? ce pique-nique chic et ont dans? au son de la musique des DJ Manito et Hot et de diff?rents artistes locaux. Arly Larivi?re a m?me fait une apparition surprise pour le bonheur du public. Parall?lement, sur la Place d’armes, la grande foule est au rendez-vous pour le traditionnel concert de la Notre Dame de l’Orchestre Tropicana d’Ha?ti. Et tous les autres f?tards errants finissent par trouver plaisir ? leur go?t sur le boulevard o? restaurants et bistrots se sont mis au pas pour les accueillir, haut-parleurs dirig?s vers la rue, chacun servant sa musique, cr?ant une v?ritable ambiance de f?te et de folie.Dimanche, il devient carr?ment impossible de circuler dans la ville. Les retardataires et ceux qui h?sitaient encore ? faire le d?placement se sont clairement d?cid?s. Cap-Ha?tien est en effervescence. Le trafic est infernal. Une ambiance de carnaval r?gne sur le boulevard. Il faut jouer des coudes pour traverser cette large rue o? la guerre de d?cibels bat son plein. D?j? dans la matin?e, ceux qui n’avaient pas craint de braver les assauts du soleil avaient pu assister au lancement du <>, cl?tur?e avec une prestation survolt?e du rappeur trouble Boy. Dans la soir?e les choix sont toujours multiples, Sunset Rosee ? Fort Saint-Joseph, animation DJ en plein rue avec notamment la pr?sence de Tony Mix, J-Perry et les DJ Bullet et Nos ? Lakay… Et ces affiches trouvent tous preneurs.

Il n’y a pas que les soir?es dansantes ? avoir attir? les visiteurs. Certains ?taient bien d?sireux de profiter de leur s?jour ? 100% et Cap-Ha?tien avec ses multiples sites n’a pas d??u. Les journ?es ?taient donc occup?es par des vir?es en montagne ou ? la mer. La Citadelle, le Palais Sans Souci, Cormier plage, Cadras, ?le-?-rat, Verti?res, Bois Ca?man… ?taient des destinations tr?s pris?es. ? l’int?rieur de la ville, ceux qui ne voulaient pas se m?ler ? la foule ont sorti chaises et haut-parleurs et ont occup? les bas-c?t?s des rues d?j? exigu?s. Les restaurants au service d?j? peu performant ont ?t? carr?ment d?pass?s alors que profitant de l’affluence les commer?ants ne se sont pas g?n?s pour augmenter leurs prix. Mais cela n’a pas suffi pour casser l’ambiance. Le d?sir de faire la f?te et de profiter de chaque seconde ?tait bien plus fort.

Le 15 ao?t, jour de la f?te, la tension baisse d’un cran. Pour avoir fait la f?te jusqu’aux premi?res lueurs du jour, certains peinent ? se lever. Aussi, le Cap commence ? se vider de ses invit?s. Ce sont surtout les fils de la ville qui assistent ? la traditionnelle messe de la Notre Dame ? la cath?drale aux c?t?s des autorit?s locales. Les fans de Tropicana rejoignent leur orchestre dans son fief, le Tropicana night-club, ? Verti?res, pour le grand gala du 59e anniversaire. Par ailleurs, m?me sans la grande foule, il y a encore de l’ambiance sur le Boulevard en fin de journ?e. Les plus t?m?raires, pas encore pr?ts ? retourner ? leur routine apr?s ce week-end de folie, t?chent de prolonger cette ultime soir?e jusqu’? pas possible, en attendant le prochain rendez-vous, la prochaine occasion de faire la f?te. D’autres activit?s comme Festi Graffiti qui se tient officiellement du 16 au 22 ao?t, mais a d?j? organis? diff?rents ateliers en pr?lude ? son lancement ou encore le lancement de <> viendront compl?ter et cl?turer cette saison de f?te.

Au Cap-Ha?tien ou ailleurs. On parle d?j? de d?cembre… Mais les Capois, les promoteurs et autres ambassadeurs pourront-ils effectivement renouveler cet exploit et ramener tout ce beau monde dans la cit? du Roi Christophe ? la fin de l’ann?e ?