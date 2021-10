Une nouvelle direction pour la Police nationale d’Haiti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

De 2012 a date, la Police Nationale d’Haiti a connu a sa tete Mario Andresol, Godson Orelus, Michel Ange Gedeon, Normil Rameau, Leon Charles. Tous ont ete directeurs generaux constitutionnellement nommes ou choisis pour assurer un interim.

Ce 21 octobre 2021, les destinees de l’institution policiere sont entre les mains de Frantz Elbe. Le nouveau directeur general a.i. a ete installe dans ses fonctions le meme jour par le premier ministre Ariel Henry.

Comme souvent avec la PNH, on ne peut juger les directeurs generaux que sur pieces. A l’usage ou a l’usure.

Elbe est du serail. Il a ete membre du cabinet particulier des derniers directeurs generaux de la PNH, depuis 2017. Il connait l’institution policiere ou il a fait toute sa carriere. Il a roule sa bosse sur tout le territoire.

Ca, c’est sur le papier.

Sitot en commandement, chaque directeur general a, face a lui, la troupe et le corps qui ne sont pas toujours en harmonie. Depuis des annees, la PNH, parce que les promotions ne suivent pas une ligne claire, vit des dechirements a repetition. Ceux qui se revaient chefs et ceux qui le deviennent ne s’epaulent pas.

Tout directeur general doit composer avec son chef direct, president ou premier ministre et le Conseil superieur de la Police nationale (CSPN).

La PNH a connu, de 2012 a date, une plethore de premiers ministres, de ministres de la Justice et de la Securite publique et de ministres de l’Interieur et des Collectivites territoriales qui ont conduit les destinees du CSPN et de la PNH. Chaque autorite qui a siege au CSPN se croit un chef de la police en miniature et a son propre agenda.

S’il y a une constante a tirer de l’histoire recente de la PNH, c’est qu’elle a toujours ete ballotee entre des partenaires etrangers qui la couvrent ou la financent (les Americains en premier) et des autorites haitiennes qui veulent et souvent reussissent a la vassaliser et a en faire une excroissance de leur pouvoir politique.

Dans de telles conditions, sans compter que les moyens font defaut, que les mandats sont courts et les problemes nombreux, les directeurs generaux ne delivrent pas la securite attendue par la population et le pays.

On arrive directeur general de la PNH sans plan et sans doctrine. Il y a rarement des documents et des projets qui vous attendent, jamais une philosophie dans les tiroirs. A chaque fois, c’est un poste que l’on herite apres l’echec constate d’un precedent DGPNH lors d’une crise a son paroxysme.

De chaque direction generale de la PNH, le pays attend, a defaut de miracles, des signaux clairs et des resultats aussi petits soient-ils. D’annee en annee, le delai de grace, ce temps pour permettre au nouveau responsable de prendre pied, se raccourcit. Les defis securitaires augmentent et changent de nature.

La PNH a une nouvelle direction ce 21 octobre 2021, personne ne sait ou conduit la route qu’elle va emprunter.