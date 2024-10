Une nouvelle école inaugurée à Léogâne par le FNE 

Une nouvelle école, financée par le FNE, inaugurée à Léogâne

Le ministère de l’Éducation nationale et de la formation professionnelle (MENFP) a marqué d’une pierre blanche le début de la nouvelle année scolaire en inaugurant, le mercredi 2 octobre, le nouveau bâtiment de l’École nationale mixte de Léogâne, situé dans la localité de Belval.

La construction de ce bâtiment, qui a nécessité un investissement de 82 729 455,12 de gourdes, répond à un besoin urgent d’infrastructures scolaires dans la région. Cet établissement scolaire a été financé par le Fonds National de l’Éducation (FNE).

Le bâtiment flambant neuf comprend 21 salles de classe, dont deux réservées à l’éducation préscolaire, 12 pour les deux premiers cycles, trois pour le troisième cycle, ainsi que des bureaux administratifs et une cafétéria. Il est également équipé d’un réservoir de 10 000 gallons, de deux blocs sanitaires, d’un espace pour le gardien et d’un terrain de sport, illustrant l’engagement du gouvernement haïtien à améliorer les infrastructures scolaires.

Lors de son discours, Jean Ronald Joseph, directeur du FNE, a souligné l’importance cruciale de l’éducation dans le développement d’une société. « L’éducation est le pilier fondamental du développement, l’outil qui transmet les valeurs et les normes nécessaires à l’intégration sociale et qui permet à chacun de s’intégrer pleinement dans la société. Par conséquent, l’école doit être accessible partout dans le pays », a-t-il déclaré.

Le numéro un du FNE a également appelé à la responsabilité collective de la communauté. « La construction de l’École nationale de Léogâne est un premier pas. Il incombe désormais à la communauté de s’en occuper », a-t-il insisté, en encourageant les parents et les élèves à veiller sur l’établissement et à promouvoir une culture de respect et de propreté.

