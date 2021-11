<>, une nouvelle marque de certification pour les rhums haitiens

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Selon le reglement d’usage de la marque de certification <> publie dans Le journal officiel de la Republique en date du jeudi 4 novembre 2021, cette marque permet a son utilisateur d’indiquer que l’objet d’evaluation de la conformite concerne est en conformite avec les exigences specifiees. La reproduction, meme partielle, adaptation ou modification des certificats <> sera consideree comme contrefacon.

Pour pretendre a une telle certification <>, les operateurs ou producteurs de rhums Haitiens doivent satisfaire plusieurs exigences. Par exemple, les operations de fabrication des rhums (la fermentation des matieres premieres, la distillation, la maturation, le conditionnement, etc..) doivent avoir lieu sur le territoire d’Haiti. Ces rhums certifies <> presentent lors de la mise en marche a destination du consommateur un titre alcoometrique volumique superieur ou egal a 40% et au minimum une teneur en elements volatils autres que les alcools methylique et ethylique de 225 grammes par hectolitre d’alcool pur.

Par ailleurs, toujours selon ledit reglement d’usage, les rhums blancs certifies <> sont caracterises par leur limpidite et leur absence de couleur, leur faible agressivite et leur finesse aromatique. Parmi les aromes presents, on peut relever notamment des notes fruitees, florales, vegetales et epicees. Les rhums certifies <> completes de la mention <> sont caracterises par leur couleur allant du miel a acajou. Parmi les aromes presents, on peut relever notamment des aromes boises, fruites et epices. Ces rhums agricoles presentent au minimum une teneur en elements volatils autres que les alcools methylique et ethylique de 325 grammes par hectolitre d’alcool pur, lors de la mise en marche a destination du consommateur.

<< Les rhums certifies <> completes de la mention <> presentent des caracteres lies au sejour sous-bois notamment la coloration. Parmi ceux-ci, on peut relever notamment des aromes fruites, floraux, vegetaux, epices, balsamiques, empyreumatiques. Ces rhums presentent au minimum une teneur en elements volatils autres que les alcools methylique et ethylique de 250 grammes par hectolitre d’alcool pur, lors de la mise en marche a destination du consommateur >>, precise l’article 5 du reglement d’usage qui traite de la description du rhum.

Le reglement traite aussi des methodes de fabrication des rhums qui peuvent etre certifies <>. Il precise notamment que <>, avant d’enchainer sur les deux methodes de distillation admises pour la production de rhum colonne et alambic a repasse, aborde la question du vieillissement du rhum etc.

A present, seuls les interesses qui auront produit leur demande de droit d’usage et qui se sont vus attribuer le certificat <> par l’Organisme Certificateur, a savoir le MCI pourront utiliser ladite marque de certification. Toute annonce erronee des caracteristiques de la Marque <> expose l’utilisateur a des poursuites notamment pour fraude, contrefacon et usage illicite et bien d’autres sanctions.

Les frais a percevoir au titre de la certification s’elevent a cent vingt-cinq mille gourdes.

Le MCI n’a pas reellement communique autour de <> ni sur la vision derriere cette certification. Cependant, les exigences inscrites dans le reglement d’usage de la marque de certification <> s’aligne avec les regles commerciales de la CARICOM pour les spiritueux (en particulier le rhum) les liqueurs et autres boissons spiritueuses et l’alcool ethylique. Ces dernieres indiquent, entre autres, que le rhum doit etre produit conformement aux exigences du certificat de distillation prevu par la legislation sur les accises du pays d’origine. Les denominations geographiques ne doivent pas etre appliquees au rhum produit dans une region autre que le lieu particulier indique par la denomination. Relativement a l’etiquetage des produits a base de rhum, les produits etiquetes en tant que “rhum” doivent mentionner l’origine sur l’etiquette ; les mots “Produits de ….” doivent etre affiches de maniere claire et bien visible, le pays d’origine etant determine par le lieu ou le produit a ete fabrique, ou encore fermente et distille. Aussi il est obligatoire que le rhum en question soit, entre autres, produit a partir de melasse, de sirop, de jus ou de sucre de canne lui-meme,

Il faut dire que la question de la provenance des rhums disponibles sur le marche haitien a souvent ete l’objet de debat. Le besoin de mettre en place des standards semblait etre une necessite.