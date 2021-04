By

Chaque week-end a son lot de victimes d’actes de kidnapping. Pas moins de trois personnes ont été enlevées entre les 24 et 25 avril. Elles sont toutes répertoriées dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Pharmacienne et professeure à la Faculté de médecine et de pharmacie de l’UEH, Marie Josette Malvoisin, a été enlevée en revenant de dispenser son cours. L’Association des pharmaciens d’Haïti (APH), dont elle est membre, a publié une note de presse ce 26 avril, exigeant sa lib…